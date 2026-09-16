росія атакувала Україну 80 дронами: ППО знищила 63 цілі

У ніч на 16 вересня російські окупанти атакували Україну 80 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

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Запуски були здійснені з російських міст орел, міллєрово і курськ, а також з окупованого Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

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