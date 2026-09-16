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россия атаковала Украину 80 дронами: ПВО уничтожила 63 цели

Киев • УНН

 • 2796 просмотра

Ночью россия запустила по Украине 80 ударных дронов и дронов-имитаторов. ПВО уничтожила или подавила 63 цели, зафиксированы попадания в 7 местах.

россия атаковала Украину 80 дронами: ПВО уничтожила 63 цели

В ночь на 16 сентября российские оккупанты атаковали Украину 80 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия». Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Детали

Запуски были осуществлены из российских городов Орёл, Миллерово и Курск, а также из оккупированного Крыма. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БПЛА типа Shahed, «Гербера» и дроны других типов.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 7 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 2 локациях.

Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные Генштаба16.09.26, 07:08 • 9046 просмотров

Евгений Устименко

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