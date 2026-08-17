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Перший електромобіль Ferrari продали на аукціоні за рекордні $40 мільйонів

Київ • УНН

 • 1578 перегляди

Перший електричний Ferrari Luce продали на благодійному аукціоні Sotheby's за $40 мільйонів, встановивши рекорд. Автомобіль має понад 1000 кінських сил та створений зі студією Джоні Айва.

Перший електромобіль Ferrari продали на аукціоні за рекордні $40 мільйонів

Перший повністю електричний автомобіль Ferrari Luce продали на благодійному аукціоні Sotheby's у Каліфорнії за рекордні 40 мільйонів доларів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Аукціон відбувся під час Тижня автомобілів у Монтереї. Індивідуально виготовлений Luce встановив рекорд серед нових автомобілів, проданих на аукціоні, перевершивши попередній результат Ferrari Daytona SP3, за який минулого року заплатили 26 мільйонів доларів.

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Ferrari представила Luce у травні за ціною 550 тисяч євро. Поява першого електромобіля стала відходом компанії від традиції створювати спортивні автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння та спочатку викликала критику з боку частини прихильників бренду.

Електричний Ferrari отримав понад 1000 кінських сил

Luce розробили спільно зі студією LoveFrom, заснованою колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом. Автомобіль має чотири двері та понад 1000 кінських сил.

Ferrari Luce не має нічого спільного з електромобілями, які ви бачили у інших гравців. Ви повинні побачити його та проїхатися на ньому, щоб зрозуміти, що його не скопіювали - ні інтер'єр, ні екстер'єр, ні продуктивність

- заявив у травні генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья.

У Ferrari повідомляли, що модель отримує замовлення як від постійних клієнтів, так і від нових покупців. Наприкінці липня компанія також підвищила річний прогноз після сильних результатів другого кварталу, зокрема завдяки попиту на обмежені серії автомобілів.

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Степан Гафтко

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