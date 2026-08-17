Перший електромобіль Ferrari продали на аукціоні за рекордні $40 мільйонів

Перший повністю електричний автомобіль Ferrari Luce продали на благодійному аукціоні Sotheby's у Каліфорнії за рекордні 40 мільйонів доларів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Аукціон відбувся під час Тижня автомобілів у Монтереї. Індивідуально виготовлений Luce встановив рекорд серед нових автомобілів, проданих на аукціоні, перевершивши попередній результат Ferrari Daytona SP3, за який минулого року заплатили 26 мільйонів доларів.

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Ferrari представила Luce у травні за ціною 550 тисяч євро. Поява першого електромобіля стала відходом компанії від традиції створювати спортивні автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння та спочатку викликала критику з боку частини прихильників бренду.

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Luce розробили спільно зі студією LoveFrom, заснованою колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом. Автомобіль має чотири двері та понад 1000 кінських сил.

Ferrari Luce не має нічого спільного з електромобілями, які ви бачили у інших гравців. Ви повинні побачити його та проїхатися на ньому, щоб зрозуміти, що його не скопіювали - ні інтер'єр, ні екстер'єр, ні продуктивність - заявив у травні генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья.

У Ferrari повідомляли, що модель отримує замовлення як від постійних клієнтів, так і від нових покупців. Наприкінці липня компанія також підвищила річний прогноз після сильних результатів другого кварталу, зокрема завдяки попиту на обмежені серії автомобілів.

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