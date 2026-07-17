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Цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума на фоне ударов в Черном море

Киев • УНН

 • 1244 просмотра

Фьючерсы на пшеницу достигли двухлетнего максимума, но рост был нивелирован слабыми данными экспорта из США. Российские удары по портам Украины сократили треть мощностей по экспорту зерна.

Цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума на фоне ударов в Черном море

Цена на пшеницу колеблется после достижения двухлетнего максимума на фоне того, как трейдеры оценивают продолжающиеся удары Украины и россии в Черном море и слабые данные по экспорту из США, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на пшеницу подскочили на целых 3,1%, достигнув самого высокого уровня с конца мая 2024 года, прежде чем этот рост был нивелирован после того, как Министерство сельского хозяйства США показало недельный экспорт пшеницы из США в 235 000 тонн. Это самый низкий уровень с мая и ниже ожиданий аналитиков, опрошенных Bloomberg. Американская пшеница все еще дороже европейских поставок.

"Слабые данные по экспортным продажам непосредственно перед утренней паузой повлияли на фьючерсы", – сказал в заметке главный экономист StoneX по сырьевым товарам Арлан Судерман.

Аналитик Hightower Report Рэнди Плейс сказал, что некоторые трейдеры также могут выравнивать свои позиции перед выходными.

"На этой неделе ситуация стала немного агрессивной, и они просто фиксируют определенную прибыль", – сказал Плейс, добавив, что "украинские и российские поставки – это главное", что влияет на пшеницу.

"Хотя, кажется, определенное внимание уделялось пшенице, существует потенциал для того, чтобы перебои с поставками через Черное море вызвали более широкую инфляцию цен на продукты питания. Этот риск возрастет, если перебои распространятся также на удобрения", - сказал Майк Вердин, старший консультант по вопросам рынков в CRM AgriCommodities.

Как отмечает Financial Times, Украина испытывает трудности с перевозкой зерна через Черное море на фоне того, как москва усиливает удары по коммерческим судам. Атаки российских беспилотников на порт Одессы, крупнейший морской порт Украины, привели к сокращению мощностей для хранения на треть, по данным компании морской безопасности Ambrey, тогда как судовладельцы отказываются отправлять суда в этот район, боясь быть атакованными. Некоторые торговцы приостановили закупки в Одессе, по данным аналитиков.

Украина уже потеряла около трети своих мощностей по экспорту зерна через свои черноморские порты из-за усиления российских ударов, сообщает Reuters со ссылкой на Украинский аграрный совет.

В четверг администрация порта Украины заявила, что 11 человек, включая работников порта и иностранных моряков, погибли в результате десятков российских атак на порты и суда за последние две недели.

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В результате, по словам зернового аналитика из Днепра Маши Беликовой, внутренние закупочные цены в украинских портах "исчезли", а судовладельцы больше не предоставляют котировки на фрахт.

россия также наблюдает падение объемов морского экспорта, по крайней мере частично из-за рисков для безопасности судоходства в Азовском море после украинских ударов. Аналитики снизили свой прогноз по экспорту российской пшеницы в июле до 20 процентов, сообщают росСМИ, из-за ударов и позднего сбора урожая, а также топливного кризиса в россии.

Самый активный фьючерсный контракт на пшеницу в Чикаго достиг двухлетнего максимума в четверг, взлетев до 6,95 доллара за бушель, тогда как цена на продовольственную пшеницу в Париже достигла 17-месячного максимума.

"Рынок начинает понимать, что это не типичное краткосрочное ралли на Черном море, которое обычно быстро разрешается. И что это может иметь более серьезные последствия, а это означает, что прогнозы экспорта как для россии, так и для Украины должны быть существенно сокращены в будущем, что, в свою очередь, сделает мировые поставки зерна и пшеницы менее стабильными", - сказал Андрей Сизов, управляющий директор консалтинговой компании по вопросам зерна SovEcon.

Эскалация происходит на фоне того, что перспективы мировых поставок зерна начали ухудшаться после периода относительно обильных урожаев, а война в Иране повысила стоимость топлива, удобрений и доставки.

Некоторые суда остановились за пределами украинских вод, чтобы переоценить риск атак российских беспилотников и ракет, в то время как страховые премии резко выросли, по словам Павла Сосновского, аналитика украинской компании International Seaborne Market (ISM). "Несколько страховщиков полностью приостановили покрытие военных рисков для рейсов в украинские порты", - сказал он.

В россии также резко растут премии за военные риски, некоторые поставщики вообще отказываются предоставлять какое-либо покрытие "военных рисков" судам в регионе, сообщают российские СМИ.

"Торговля зерном через Азовское море и Керченский пролив практически остановлена, – говорится в записке компании AgResource Co, которую цитирует Bloomberg. - Черноморские трейдеры опасаются, что атаки усилятся и будут продолжаться, на фоне того, как обе стороны ищут рычаги влияния для победы в войне".

Ситуация напоминает аналогичный шок предложения в начале войны в 2022 году, когда украинские порты закрылись, а миллионы тонн зерна оказались заблокированными.

Тем не менее, "текущая реакция рынка, вероятно, будет более ограниченной", сказал Витор Пистоя, старший аналитик по зерновым и масличным культурам Rabobank. Хотя оба эпизода произошли в период ограниченных мировых поставок, сейчас время другое.

"Еще в 2022 году война обострилась накануне весеннего посевного и вегетационного сезона в Северном полушарии, поэтому рынок учел риск снижения производства, а также перебоев в экспорте, - сказал он. - В 2026 году основное внимание сосредоточено на экспорте".

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Юлия Шрамко

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