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Массированная атака рф на Одесскую область продолжается уже пятые сутки - ОВА

Киев • УНН

 • 1652 просмотра

В Одессе в результате ракетного удара погибли три человека, еще трое пострадали. Повреждены многоэтажка, газопровод и склад предприятия, рф снова ударила по АЗС.

Массированная атака рф на Одесскую область продолжается уже пятые сутки - ОВА

Массированная атака рф на Одесскую область продолжается уже пятые сутки, под ударом - мирное население, гражданская, промышленная и портовая инфраструктура, россия снова ударила по АЗС, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.

Массированная комбинированная ракетно-дроновая атака на Одесщину продолжается уже пятые сутки подряд. Враг целенаправленно наносит удары по мирному населению, гражданской, промышленной и портовой инфраструктуре региона

- написал Кипер.

Он подтвердил, что в Одессе в результате вражеского ракетного удара поврежден многоэтажный жилой дом, и погибли три человека, еще как минимум трое пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Спасатели спасли трех жителей, среди которых двое детей. ГСЧС показала последствия.

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Также повреждено нежилое здание и газопровод, что вызвало пожар. Возгорание уже ликвидировано, добавил глава ОВА.

Кроме этого, по его данным, повреждено одноэтажное здание и склад готовой продукции производственного предприятия. Повреждения получили грузовые автомобили, пожары уже ликвидированы. Последствия показали в ГСЧС.

"На юге области в результате атаки вражеских беспилотников повреждена операторская автозаправочной станции без возгорания", - отметил он.

Информация о других погибших или пострадавших на данный момент не поступала.

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Юлия Шрамко

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