Массированная атака рф на Одесскую область продолжается уже пятые сутки - ОВА

Рада проголосовала за отставку Свириденко: чем глава Кабмина запомнилась украинцам

Рада проголосовала за отставку Свириденко: чем глава Кабмина запомнилась украинцам

Рада проголосовала за отставку Свириденко: чем глава Кабмина запомнилась украинцам

Рада проголосовала за отставку Свириденко: чем глава Кабмина запомнилась украинцам

Экс-командира 155-й бригады Лучанова отправили под стражу на два месяца

Экс-командира 155-й бригады Лучанова отправили под стражу на два месяца

Экс-командира 155-й бригады Лучанова отправили под стражу на два месяца

Экс-командира 155-й бригады Лучанова отправили под стражу на два месяца

Рада продлила военное положение - это уже 20-е такое голосование

Рада продлила военное положение - это уже 20-е такое голосование

Рада продлила военное положение - это уже 20-е такое голосование

Рада продлила военное положение - это уже 20-е такое голосование

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