Массированная атака рф на Одесскую область продолжается уже пятые сутки - ОВА
Киев • УНН
В Одессе в результате ракетного удара погибли три человека, еще трое пострадали. Повреждены многоэтажка, газопровод и склад предприятия, рф снова ударила по АЗС.
Массированная атака рф на Одесскую область продолжается уже пятые сутки, под ударом - мирное население, гражданская, промышленная и портовая инфраструктура, россия снова ударила по АЗС, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
Массированная комбинированная ракетно-дроновая атака на Одесщину продолжается уже пятые сутки подряд. Враг целенаправленно наносит удары по мирному населению, гражданской, промышленной и портовой инфраструктуре региона
Он подтвердил, что в Одессе в результате вражеского ракетного удара поврежден многоэтажный жилой дом, и погибли три человека, еще как минимум трое пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Спасатели спасли трех жителей, среди которых двое детей. ГСЧС показала последствия.
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Также повреждено нежилое здание и газопровод, что вызвало пожар. Возгорание уже ликвидировано, добавил глава ОВА.
Кроме этого, по его данным, повреждено одноэтажное здание и склад готовой продукции производственного предприятия. Повреждения получили грузовые автомобили, пожары уже ликвидированы. Последствия показали в ГСЧС.
"На юге области в результате атаки вражеских беспилотников повреждена операторская автозаправочной станции без возгорания", - отметил он.
Информация о других погибших или пострадавших на данный момент не поступала.
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