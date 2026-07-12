"АЗС, почтовые отделения, склады" - "Флеш" предупредил, что враг будет атаковать на глубину 100 км "всё, что возможно"

Война из формата боевых действий на фронтах перешла в фазу дипстрайков и мидлстрайков. Надо готовиться к тому, что враг будет атаковать на глубину 100 километров всё, что возможно — АЗС, почтовые отделения, любые склады. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, передаёт УНН.

Чем ближе к возможным переговорам о мире, тем больше стороны готовят для них почву. Война из формата боевых действий на фронтах перешла в фазу дипстрайков и мидлстрайков - сообщил Бескрестнов.

По его словам, Украина "в лучших условиях", потому что Россия больше, имеет больше критических объектов, влияющих на ход войны, и даже за несколько лет не сможет обеспечить их защиту.

Но мы уязвимее в том, что враг не будет выбирать (уже не выбирает) объекты для атаки на нашей территории. Тыловые регионы от бензиновых "Шахедов" мы защищаем в целом. Поэтому надо готовиться к тому, что они будут атаковать на глубину 100 километров всё, что возможно: АЗС, почтовые отделения, любые склады, предприятия, базы строительной и сельскохозяйственной техники, объекты железной дороги, автомобильные дороги, электроподстанции не только большой мощности - добавил советник министра обороны.

Бескрестнов добавил, что ситуация абсолютно бессмысленна: обе стороны планомерно уничтожают инфраструктуру друг друга.

При этом гибнут люди. Мы хотим всё это остановить, а наш враг нет. Его всё это вполне устраивает. Стоит понимать, что ресурсов и вдохновения для уничтожения объектов на территории нашего врага у нас более чем достаточно - резюмировал советник министра обороны.

Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ, 10 танкеров и 4 паромов в Азовском море