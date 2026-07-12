"АЗС, почтовые отделения, склады" - "Флеш" предупредил, что враг будет атаковать на глубину 100 км "всё, что возможно"

$44.5250.88
ukenru
11:58 • 242 просмотра
Свириденко уходит на пост посла США, на пост премьера рассматривают четырех кандидатов - нардеп
Эксклюзив
11:35 • 3810 просмотра
На границе с Польшей большие очереди: почему они появились и как их избежать, не теряя времениPhoto
11:30 • 4924 просмотра
Зеленский анонсировал отставку Свириденко и обновление Кабмина
Эксклюзив
09:43 • 8008 просмотра
В Украине в ближайшие дни ожидаются дожди и ветер, а с 14 июля - потепление
08:47 • 18802 просмотра
Союзник Украины и сторонник жесткой политики США: кем был Линдси Грэм
08:20 • 14507 просмотра
Силы беспилотных систем украинскими дронами поразили Сызранский НПЗ в самарской области рф
07:28 • 12584 просмотра
"Супер" Эль-Ниньо может вызвать мировой шок цен на продукты питания, который продлится до 2028 года - аналитики
12 июля, 04:00 • 13148 просмотра
Что празднуют 12 июля в Украине и мире
11 июля, 23:32 • 16975 просмотра
Иран заявил о закрытии Ормузского пролива и пригрозил, что не пропустит ни одно судно
11 июля, 22:01 • 6232 просмотра
В Крыму и на ВОТ произошел масштабный блэкаут, сообщают о вероятном ударе по Балаклавской ТЭС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3.4м/с
51%
748мм
Популярные новости
Австралия испытывает боевой дрон, усовершенствованный благодаря опыту войны в Украине12 июля, 03:39 • 9688 просмотра
"Никогда не сомневался": принц Уильям о выходе сборной Англии в полуфинал ЧМ-2026Photo12 июля, 05:29 • 8054 просмотра
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе - СМИ12 июля, 06:00 • 6510 просмотра
"Нас сегодня обокрали": отец игрока сборной Норвегии Холанда выразил сомнение в работе арбитра06:15 • 4270 просмотра
Умер сенатор США Линдси ГрэмVideo06:23 • 37876 просмотра
публикации
На границе с Польшей большие очереди: почему они появились и как их избежать, не теряя времениPhoto
Эксклюзив
11:35 • 3790 просмотра
Союзник Украины и сторонник жесткой политики США: кем был Линдси Грэм08:47 • 18793 просмотра
Куда пойти на выходных 11-12 июля в КиевеPhoto10 июля, 16:49 • 74518 просмотра
Экспорт оборонной продукции открыли: эксперт считает, что ключевые барьеры остались10 июля, 15:05 • 74647 просмотра
Что делать, чтобы не садилась батарея в телефоне: простые способы продлить её ресурс 10 июля, 14:45 • 66083 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Англия
Сумы
Волчанск
Купянск
Славянск
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 36888 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 68298 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 71991 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 67690 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 141652 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

"АЗС, почтовые отделения, склады" - "Флеш" предупредил, что враг будет атаковать на глубину 100 км "всё, что возможно"

Киев • УНН

 • 1216 просмотра

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов заявил, что война перешла в фазу дипстрайков и мидлстрайков. Он предупредил, что враг будет атаковать на глубину 100 км все возможные объекты, включая АЗС и почтовые отделения.

"АЗС, почтовые отделения, склады" - "Флеш" предупредил, что враг будет атаковать на глубину 100 км "всё, что возможно"

Война из формата боевых действий на фронтах перешла в фазу дипстрайков и мидлстрайков. Надо готовиться к тому, что враг будет атаковать на глубину 100 километров всё, что возможно — АЗС, почтовые отделения, любые склады. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, передаёт УНН.

Чем ближе к возможным переговорам о мире, тем больше стороны готовят для них почву. Война из формата боевых действий на фронтах перешла в фазу дипстрайков и мидлстрайков 

- сообщил Бескрестнов.

По его словам, Украина "в лучших условиях", потому что Россия больше, имеет больше критических объектов, влияющих на ход войны, и даже за несколько лет не сможет обеспечить их защиту. 

Но мы уязвимее в том, что враг не будет выбирать (уже не выбирает) объекты для атаки на нашей территории. Тыловые регионы от бензиновых "Шахедов" мы защищаем в целом. Поэтому надо готовиться к тому, что они будут атаковать на глубину 100 километров всё, что возможно: АЗС, почтовые отделения, любые склады, предприятия, базы строительной и сельскохозяйственной техники, объекты железной дороги, автомобильные дороги, электроподстанции не только большой мощности 

- добавил советник министра обороны.

Бескрестнов добавил, что ситуация абсолютно бессмысленна: обе стороны планомерно уничтожают инфраструктуру друг друга.

При этом гибнут люди.  Мы хотим всё это остановить, а наш враг нет. Его всё это вполне устраивает. Стоит понимать, что ресурсов и вдохновения для уничтожения объектов на территории нашего врага у нас более чем достаточно 

- резюмировал советник министра обороны.

Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ, 10 танкеров и 4 паромов в Азовском море12.07.26, 13:24 • 1934 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине