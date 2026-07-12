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Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ, 10 танкеров и 4 паромов в Азовском море

Киев • УНН

 • 1934 просмотра

В ночь на 12 июля украинские военные нанесли удар по Сызранскому НПЗ в Самарской области рф. Также поражены 10 танкеров и 4 парома в акватории Азовского моря.

Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ, 10 танкеров и 4 паромов в Азовском море

В Генеральном штабе подтвердили, что украинские военные поразили Сызранский НПЗ в самарской области рф, 10 танкеров, 4 парома и другие военные объекты противника, передает УНН.

Детали

11 июля и в ночь на 12 июля в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военно-экономических и военных целей противника.

Как сообщили в Генштабе, в ночь на 12 июля нанесено поражение нефтеперерабатывающему заводу "Сызранский" в Самарской области рф.

Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

НПЗ "Сызранский" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области. Проектная мощность завода составляет около 8,5 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты, используемые, в частности, для обеспечения нужд вооруженных сил российской федерации.

Также, по данным Генштаба, поражены 10 танкеров российской федерации и 4 парома в акватории Азовского моря.

Танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а паромы обеспечивают военную логистику и перевозку грузов в интересах вооруженных сил рф.

11 июля поражен эшелон противника с горюче-смазочными материалами в районе Токмака Запорожской области. Зафиксировано поражение локомотива.

Добавим

Кроме того, в Генштабе уточнили результаты предыдущих поражений.

10 июля 2026 года – по результатам оценки последствий поражения нефтеперерабатывающего комплекса "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Слободце Ленинградской области рф подтверждено повреждение установки переработки нефти 

- говорится в сообщении.

Силы беспилотных систем украинскими дронами поразили Сызранский НПЗ в самарской области рф12.07.26, 11:20 • 14512 просмотров

Напомним

Украинские ударные беспилотники FP-1 класса Deep Strike производства Fire Point по характеристикам превзошли некоторые крылатые ракеты, в частности британские Storm Shadow: они способны поражать цели на расстоянии более 3 тыс. км и нести боевую часть, сопоставимую с ракетной, стоят при этом в десятки раз дешевле, заявил советник министра обороны Сергей Стерненко.

По его словам, за стоимость одной Storm Shadow (около 2,5 млн долларов) можно приобрести 30-50 дронов, а именно массовое производство дешевых БПЛА позволило Украине системно разрушать российскую логистику.

В качестве примера Стерненко привел удар модернизированными FP-1 по омскому НПЗ в сибири на расстоянии более 2,5 тыс. км.

Напомним, после удара украинскими дронами по НПЗ в российском Омске Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в россии больше нет ни одного НПЗ, до которого бы не дотянулась Украина.  

Антонина Туманова

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