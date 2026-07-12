Силы беспилотных систем украинскими дронами поразили Сызранский НПЗ в самарской области рф

В ночь на 12 июля Силы беспилотных систем во взаимодействии с ГУР МО и ГПСУ поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в самарской области рф. Это - одно из ключевых предприятий "роснефти" мощностью около 8,5 млн тонн нефти в год. На территории завода возник масштабный пожар, сообщили в СБС, передает УНН.

Детали

Удар нанесли операторы 1-го отдельного центра и 414-й бригады "Птицы Мадяра" в рамках операции DeepStrike.

Сызранский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов "роснефти" и ключевое предприятие южного Поволжья. Его годовая мощность составляет около 8,5 млн тонн нефти — примерно 3% от общего объема нефтепереработки в рф. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и битум.

В результате поражения на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. Детальная информация о последствиях уточняется.

Силы беспилотных систем последовательно снижают возможности противника поставлять горюче-смазочные материалы российской армии и продолжать агрессию против Украины - подчеркнули в СБС.

Дополнение

Украинские ударные беспилотники FP-1 класса Deep Strike производства Fire Point по характеристикам превзошли некоторые крылатые ракеты, в частности британские Storm Shadow: они способны поражать цели на расстоянии свыше 3 тыс. км и нести боевую часть, сопоставимую с ракетной, стоят при этом в десятки раз дешевле, заявил советник министра обороны Сергей Стерненко.

По его словам, за стоимость одной Storm Shadow (около 2,5 млн долларов) можно приобрести 30-50 дронов, а именно массовое производство дешевых БПЛА позволило Украине системно разрушать российскую логистику.

В качестве примера Стерненко привел удар модернизированными FP-1 по омскому НПЗ в сибири на расстоянии свыше 2,5 тыс. км.

Напомним, после удара украинскими дронами по НПЗ в российском Омске Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в россии больше нет ни одного НПЗ, до которого бы не дотянулась Украина.