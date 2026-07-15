россия атаковала Одессу: трое погибших, трое раненых

россия атаковала Одессу, известно о 3 погибших и 3 раненых, сообщил в среду глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях, пишет УНН.

Враг снова атаковал город. На данный момент известно о трех погибших в результате вражеской атаки - написал Лысак.

По его данным, "еще трое человек получили ранения". Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Повреждены жилые дома, добавил он.

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