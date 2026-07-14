рф снова атаковала портовую инфраструктуру Одесской области: поражено судно под флагом Маршалловых Островов, есть жертвы

Вечером армия рф нанесла очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области, поражено гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, есть жертвы. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Вечером враг нанес очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Во время атаки вражеский БПЛА поразил гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, повредив надстройку судна. На борту возник пожар. К сожалению, в результате атаки погибли два человека