рф снова атаковала портовую инфраструктуру Одесской области: поражено судно под флагом Маршалловых Островов, есть жертвы
Киев • УНН
Армия рф нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области, поразив гражданское судно под флагом Маршалловых Островов. В результате атаки погибли два человека, на судне возник пожар.
Вечером армия рф нанесла очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области, поражено гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, есть жертвы. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Вечером враг нанес очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Во время атаки вражеский БПЛА поразил гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, повредив надстройку судна. На борту возник пожар. К сожалению, в результате атаки погибли два человека
Глава Одесской ОВА выразил соболезнования родным и близким погибших, а также добавил, что враг и впредь сознательно наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре, грубо нарушая международное гуманитарное право.
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