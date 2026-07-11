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Украина и россия атаковали порты друг друга, цены на пшеницу выросли - Bloomberg

Киев • УНН

 • 2838 просмотра

Украина атаковала четыре судна в Азовском море, россия нанесла удары по Одессе и Киеву. Это вызвало резкий рост цен на пшеницу из-за опасений перебоев с поставками.

Украина и россия атаковали порты друг друга, цены на пшеницу выросли - Bloomberg

Этой ночью Украина и россия обменялись серией ударов по ключевым пунктам зерна друг друга, что вызвало резкий рост цен на пшеницу. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

россия и Украина атаковали ключевые пункты экспорта зерна друг друга ночью после того, как накануне было нарушено судоходство через Азовское море, что вызвало резкий рост цен на пшеницу. Украина атаковала четыре судна с использованием беспилотников в таганрогском заливе Азовского моря после удара по этому району в пятницу, который нарушил судоходство через ключевой экспортный коридор. Среди судов был танкер, перевозивший метанол, хотя угрозы разлива или утечки не было. В результате нападения на борту одного из судов погиб моряк

- пишет издание.

Сообщается, что цены на пшеницу выросли, поскольку трейдеры оценивали потенциальные перебои с поставками после атак в Украине.

Как отмечает издание, порты на Азовском море обычно не используются для загрузки российской сырой нефти на экспорт; танкеры там в основном перевозят нефтепродукты в оккупированный россией Крым и прилегающие районы, где этим летом дефицит топлива стал обычным явлением.

Также сегодня российские войска нанесли удары по Киеву ночью, ранив 11 человек в столице Украины. Это стало частью обстрела из 120 беспилотников и 12 ракет по нескольким регионам.

Среди целей была Одесская область Украины, включая черноморские порты Одесса и Черноморск, а также Измаил на реке Дунай, сообщило министерство обороны россии в своей публикации, утверждая, что мишенью была инфраструктура, связанная с войной.

Одесса и Черноморск являются ключевыми узлами для поставок зерна из Украины, тогда как Измаил стал экспортным центром после того, как полномасштабное вторжение россии нарушило традиционные судоходные пути. Кремлевские силы нанесли удар по этому району крылатыми ракетами, целью которых была портовая инфраструктура

 - добавляет издание.

Напомним

В ночь на 11 июля подразделения Сил обороны Украины поразили 21 российский танкер в акватории Азовского моря. Операция была осуществлена в рамках снижения военно-экономического потенциала рф.

Павел Башинский

Война в УкраинеЭкономика