Украина и россия атаковали порты друг друга, цены на пшеницу выросли - Bloomberg

Этой ночью Украина и россия обменялись серией ударов по ключевым пунктам зерна друг друга, что вызвало резкий рост цен на пшеницу. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

россия и Украина атаковали ключевые пункты экспорта зерна друг друга ночью после того, как накануне было нарушено судоходство через Азовское море, что вызвало резкий рост цен на пшеницу. Украина атаковала четыре судна с использованием беспилотников в таганрогском заливе Азовского моря после удара по этому району в пятницу, который нарушил судоходство через ключевой экспортный коридор. Среди судов был танкер, перевозивший метанол, хотя угрозы разлива или утечки не было. В результате нападения на борту одного из судов погиб моряк