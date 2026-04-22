Депортационная политика Трампа может подорвать шансы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс – опрос

$44.120.0251.910.02
ukenru
Эксклюзив
14:08 • 1644 просмотра
Проект Трудового кодекса нуждается в существенной доработке, а социальный диалог необходимо усилить - нардеп
13:19 • 5922 просмотра
В Украину снова идут заморозки и сильные порывы ветра: каким областям приготовиться
Эксклюзив
13:03 • 11690 просмотра
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
12:30 • 8742 просмотра
"Держали людей за стадо". Глава Федерации профсоюзов рассказал о борьбе с коррупционерами
Эксклюзив
12:11 • 11713 просмотра
За патрульных, сбежавших во время теракта в Киеве, внесли залог
11:41 • 12028 просмотра
90 млрд евро Украине и новые санкции против рф предварительно одобрены, процедура завершится в четверг - председательство в ЕС
11:28 • 13609 просмотра
Украина сообщила о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба" - MOL
Эксклюзив
11:08 • 13365 просмотра
Профсоюзы Львовщины отсудили историческое здание, которое у них отобрали после 75 лет пользования
Эксклюзив
09:39 • 17076 просмотра
До 50% потерь урожая – как весенние заморозки изменят рынок косточковых в Украине
22 апреля, 09:03 • 14677 просмотра
Вход в частный сектор и вызовы через ИИ: глава Федерации профсоюзов рассказал об изменении стратегии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.7м/с
21%
746мм
Графики отключений электроэнергии
публикации
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Бызов
Руслан Кравченко
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Иран
Европа
Германия
Венгрия
Реклама
Депортационная политика Трампа может подорвать шансы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс – опрос

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

Опрос Reuters/Ipsos показал, что 52% американцев не поддерживают жесткую миграционную политику. Это грозит республиканцам потерей большинства в палатах.

Президент Дональд Трамп проводит жесткую кампанию по депортации мигрантов, и это может негативно повлиять на его Республиканскую партию во время промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, показал опрос Reuters/Ipsos, пишет УНН.

Детали

Около 52% американцев в шестидневном опросе, завершенном в понедельник, заявили, что с меньшей вероятностью поддержат кандидата, который поддерживает подход Трампа к депортациям. Это значительно больше, чем 42%, которые сказали, что с большей вероятностью поддержат такого кандидата.

Среди избирателей, не принадлежащих ни к одной из основных партий, разница еще заметнее: 57% независимых заявили, что отдают предпочтение кандидату, который выступает против политики депортаций Трампа, тогда как 32% — поддерживают его подход.

Республиканцы могут столкнуться с тяжелой борьбой за сохранение большинства в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах в ноябре, на фоне давления из-за роста цен на топливо, вызванного войной США и Израиля с Ираном. Законодатели-республиканцы почти единодушно поддерживают жесткую иммиграционную политику Трампа, что отражает его растущее влияние на партию после победы на выборах 2024 года с обещанием усилить борьбу с нелегальной миграцией

- отмечает издание.

Иммиграционная политика Трампа изначально имела относительно широкую поддержку: в первые недели после его инаугурации в январе 2025 года 50% американцев одобряли его действия в этой сфере. Однако после более чем года жестких мер - включая развертывание федеральных агентов по всей стране и гибель двух граждан США во время рейдов - уровень одобрения упал до 40%.

Опрос проводился онлайн среди 4 557 взрослых в США с погрешностью 2%.

Эксперты отмечают, что депортационная политика могла оставить длительное влияние на общественное мнение. Директор по социальной политике организации Third Way Сара Пирс заявила, что сцены жестких задержаний, которые происходили в городах, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Миннеаполис, надолго запечатлелись в памяти людей.

В последнее время администрация Трампа, по данным, несколько уменьшила количество задержаний мигрантов внутри страны. В начале марта иммиграционная служба задерживала чуть более 1000 человек в день, по сравнению с почти 1300 в декабре, хотя это все еще более чем вдвое превышает показатели января 2025 года.

Лишь 25% опрошенных считают, что нынешние меры стали менее жесткими, но 70% поддержали бы смягчение подхода.

В то же время американцы в целом поддерживают усиление контроля на границах: 84% считают важным обеспечение безопасности границ, а 87% — соблюдение иммиграционного законодательства. Но 76% также поддерживают идею предоставить легальный статус мигрантам, которые находятся в США без документов, имеют работу и не имеют судимостей.

Некоторые республиканцы в Конгрессе выступают за более мягкий подход. Конгрессвумен Мария Эльвира Салазар, которая представляет округ в Южной Флориде с большим количеством латиноамериканских избирателей, продвигает законодательную инициативу по легализации части нелегальных мигрантов. Она заявляет, что это соответствует курсу Трампа, несмотря на критику со стороны жесткой фракции партии.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Израиль
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Флорида
Чикаго
Лос-Анджелес
Иран