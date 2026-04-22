Депортационная политика Трампа может подорвать шансы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс – опрос

Президент Дональд Трамп проводит жесткую кампанию по депортации мигрантов, и это может негативно повлиять на его Республиканскую партию во время промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, показал опрос Reuters/Ipsos, пишет УНН.

Детали

Около 52% американцев в шестидневном опросе, завершенном в понедельник, заявили, что с меньшей вероятностью поддержат кандидата, который поддерживает подход Трампа к депортациям. Это значительно больше, чем 42%, которые сказали, что с большей вероятностью поддержат такого кандидата.

Среди избирателей, не принадлежащих ни к одной из основных партий, разница еще заметнее: 57% независимых заявили, что отдают предпочтение кандидату, который выступает против политики депортаций Трампа, тогда как 32% — поддерживают его подход.

Республиканцы могут столкнуться с тяжелой борьбой за сохранение большинства в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах в ноябре, на фоне давления из-за роста цен на топливо, вызванного войной США и Израиля с Ираном. Законодатели-республиканцы почти единодушно поддерживают жесткую иммиграционную политику Трампа, что отражает его растущее влияние на партию после победы на выборах 2024 года с обещанием усилить борьбу с нелегальной миграцией - отмечает издание.

Иммиграционная политика Трампа изначально имела относительно широкую поддержку: в первые недели после его инаугурации в январе 2025 года 50% американцев одобряли его действия в этой сфере. Однако после более чем года жестких мер - включая развертывание федеральных агентов по всей стране и гибель двух граждан США во время рейдов - уровень одобрения упал до 40%.

Опрос проводился онлайн среди 4 557 взрослых в США с погрешностью 2%.

Эксперты отмечают, что депортационная политика могла оставить длительное влияние на общественное мнение. Директор по социальной политике организации Third Way Сара Пирс заявила, что сцены жестких задержаний, которые происходили в городах, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Миннеаполис, надолго запечатлелись в памяти людей.

В последнее время администрация Трампа, по данным, несколько уменьшила количество задержаний мигрантов внутри страны. В начале марта иммиграционная служба задерживала чуть более 1000 человек в день, по сравнению с почти 1300 в декабре, хотя это все еще более чем вдвое превышает показатели января 2025 года.

Лишь 25% опрошенных считают, что нынешние меры стали менее жесткими, но 70% поддержали бы смягчение подхода.

В то же время американцы в целом поддерживают усиление контроля на границах: 84% считают важным обеспечение безопасности границ, а 87% — соблюдение иммиграционного законодательства. Но 76% также поддерживают идею предоставить легальный статус мигрантам, которые находятся в США без документов, имеют работу и не имеют судимостей.

Некоторые республиканцы в Конгрессе выступают за более мягкий подход. Конгрессвумен Мария Эльвира Салазар, которая представляет округ в Южной Флориде с большим количеством латиноамериканских избирателей, продвигает законодательную инициативу по легализации части нелегальных мигрантов. Она заявляет, что это соответствует курсу Трампа, несмотря на критику со стороны жесткой фракции партии.

