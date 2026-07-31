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В США с августа начнут выдавать памятные паспорта с изображением Трампа

Киев • УНН

 • 3749 просмотра

Госдепартамент США с августа начнет выдачу памятных паспортов с портретом Дональда Трампа. Из-за высокого спроса выпустят 250 тысяч специальных документов.

В США с августа начнут выдавать памятные паспорта с изображением Трампа

Государственный департамент США с августа начнет выдачу по всей стране памятных паспортов ограниченного тиража с изображением президента Дональда Трампа, посвященных 250-летию Соединенных Штатов. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Ранее такие паспорта можно было получить только в паспортном офисе в Вашингтоне, однако теперь они станут доступны в 27 паспортных агентствах по всей стране.

По данным Госдепартамента, из-за высокого спроса будет выпущено еще 250 тысяч специальных документов, которые получили название "Паспорт патриота". На внутренней странице паспорта размещен портрет Дональда Трампа, который стал первым действующим президентом США, изображенным на американском паспорте.

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Как отмечает AP, это очередной случай использования имени и изображения Трампа на официальной памятной продукции. Ранее его портрет появился на памятной монете к 250-летию США, а также продолжается работа над размещением его подписи на новых бумажных банкнотах.

Первые специальные мероприятия по оформлению таких паспортов пройдут с 8 августа в паспортных агентствах в нескольких городах, в частности Нью-Йорке, Чикаго, Далласе и Детройте, после чего программу распространят на другие регионы страны.

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Степан Гафтко

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