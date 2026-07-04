Трамп опубликовал фото новой 100-долларовой купюры со своей подписью

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фото новой 100-долларовой купюры со своей подписью. Об этом сообщает УНН.

Издание CNN указывает, что еще в марте глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация впервые планирует разместить подпись Трампа на американских купюрах, а частью 250-летия США.

На изображении подпись президента размещена над подписью Бессента. Ранее на 100-долларовой купюре были подписи министра финансов и казначея Соединенных Штатов, но не действующего президента