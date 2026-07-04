Трамп опубликовал фото новой 100-долларовой купюры со своей подписью
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп показал в соцсети новую 100-долларовую купюру со своей подписью. Ранее на 100-долларовой купюре были подписи министра финансов и казначея Соединенных Штатов, но не действующего президента.
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фото новой 100-долларовой купюры со своей подписью. Об этом сообщает УНН.
Детали
Издание CNN указывает, что еще в марте глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация впервые планирует разместить подпись Трампа на американских купюрах, а частью 250-летия США.
На изображении подпись президента размещена над подписью Бессента. Ранее на 100-долларовой купюре были подписи министра финансов и казначея Соединенных Штатов, но не действующего президента
Авторы подчеркивают, что Трамп сделал своим "страстным проектом" размещение своего имени и изображения на широком спектре документов и памятников США.
"Администрация также разместила его изображение, имя или и то, и другое на памятном паспорте США, пропусках в национальные парки, баннерах возле различных учреждений в Вашингтоне, культурных заведениях, таких как Институт мира США, и специальных инвестиционных счетах для младенцев. Флорида также переименовала в его честь Международный аэропорт Палм-Бич", - говорится в статье.
Напомним
Госдеп США выпустит лимитированную серию паспортов с изображением президента Трампа на внутренней обложке. Серию посвятят 250-летию независимости США.
Министр финансов США поддержал идею купюры в 250 долларов с изображением Трампа29.05.26, 02:38 • 5896 просмотров