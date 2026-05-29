Министр финансов США поддержал идею купюры в 250 долларов с изображением Трампа

Министр финансов США Скотт Бессент поддержал идею размещения портрета Дональда Трампа на специальной банкноте номиналом 250 долларов, посвященной 250-летию США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Во время брифинга в Белом доме Бессент заявил, что не видит проблемы в появлении действующего президента на юбилейной купюре.

Я не думаю, что есть что-то предосудительное в том, что президент Соединенных Штатов – человек, являющийся президентом Соединенных Штатов – изображен на банкноте к 250-й годовщине