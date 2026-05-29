Министр финансов США поддержал идею купюры в 250 долларов с изображением Трампа
Киев • УНН
Скотт Бессент поддержал идею банкноты в 250 долларов с портретом Трампа к юбилею США. Решение об изменении закона в отношении живых лиц должен принять Конгресс.
Министр финансов США Скотт Бессент поддержал идею размещения портрета Дональда Трампа на специальной банкноте номиналом 250 долларов, посвященной 250-летию США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Во время брифинга в Белом доме Бессент заявил, что не видит проблемы в появлении действующего президента на юбилейной купюре.
Я не думаю, что есть что-то предосудительное в том, что президент Соединенных Штатов – человек, являющийся президентом Соединенных Штатов – изображен на банкноте к 250-й годовщине
В то же время действующее американское законодательство уже более 160 лет запрещает размещать на банкнотах или монетах живых людей. Бессент отметил, что решение о возможном смягчении этих правил должен принимать Конгресс.
В США готовят лимитированные паспорта с портретом Трампа к 250-летию страны29.04.26, 06:41 • 4286 просмотров