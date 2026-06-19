Президент Перу сообщил, что в ноябре страну посетит Папа Лев XIV
Киев • УНН
Президент Перу Хосе Мария Балькасар заявил, что Папа Лев XIV посетит страну в первой половине ноября. Понтифик планирует побывать в шести городах, где ранее осуществлял пастырскую деятельность.
Папа Римский Лев XIV посетит Перу в первой половине ноября. Об этом после встречи с понтификом в Ватикане заявил президент Перу Хосе Мария Балкасар, сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
По словам президента, глава Католической церкви планирует побывать в городах Пуно, Икитос, Куско, Пукальпа, Пьюра и Чиклайо, где он в течение почти десяти лет осуществлял пастырскую деятельность.
Балкасар отметил, что детали поездки будут обнародованы позднее из соображений безопасности и организации визита.
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В то же время Ватикан пока официально не подтвердил предстоящую поездку, хотя слухи о визите Льва XIV в страны Южной Америки распространяются уже несколько месяцев.
Тесная связь с Перу
Папа Лев XIV родился в Чикаго, однако длительное время служил в Перу и получил гражданство этой страны в 2015 году.
Особое значение для него имеет город Чиклайо, где он прожил почти десять лет. После избрания понтификом Лев XIV отдельно упомянул его в своей первой речи на площади Святого Петра, назвав Чиклайо "моей любимой епархией".
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