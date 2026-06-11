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Папа Лев освятил самую высокую башню храма Саграда Фамилия в Барселоне

Киев • УНН

 • 2006 просмотра

Папа Римский Лев освятил башню Иисуса Христа в Барселоне. Храм Саграда Фамилия стал самой высокой церковью мира спустя столетие после смерти архитектора Гауди.

Папа Лев освятил самую высокую башню храма Саграда Фамилия в Барселоне

Папа Римский Лев во время визита в Испанию освятил башню Иисуса Христа в знаменитом храме Саграда Фамилия в Барселоне. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Понтифик также отслужил мессу в соборе, строительство которого продолжается уже более века и близится к завершению.

Высота башни Иисуса Христа вместе с крестом составляет 172,5 метра. Благодаря этому Саграда Фамилия стала самой высокой церковью в мире.

Первый камень храма заложили в 1882 году, а уже в следующем году работы возглавил архитектор Антонио Гауди. Для него этот проект стал делом всей жизни.

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Месса состоялась ровно через 100 лет после гибели Гауди. На момент его смерти в 1926 году была возведена лишь одна из 18 запланированных башен.

Строительство храма продолжалось благодаря финансированию от продажи билетов и частных пожертвований. Завершение работ ожидается в течение следующего десятилетия. В частности, планируется создание новых декоративных элементов, скульптур и лестницы к главному входу собора.

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Степан Гафтко

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