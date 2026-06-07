В Мадриде более миллиона человек собрались на мессу Папы Римского

Более 1,2 миллиона человек собрались на улицах центра Мадрида, чтобы увидеть Папу Льва XIV во время его пятидневной поездки по Испании. Понтифик провел мессу под открытым небом и обратился к верующим с призывом сохранять живую веру. Об этом сообщает издание DW, передает УНН.

Детали

По информации издания, в воскресенье на улицах центра испанской столицы собрались более 1,2 миллиона человек, чтобы увидеть Папу Льва XIV, который проехал на "папамобиле" по проспекту Пасео-де-ла-Кастельяна к площади Пласа-де-Сибелес, где провел богослужение под открытым небом.

Во время его прибытия люди бросали лепестки цветов, махали флагами и выкрикивали: "Да здравствует Папа!".

В своей проповеди Папа подчеркнул, что религиозные мероприятия должны быть прежде всего проявлением веры.

Это не выставка, не пережиток фольклора или простая демонстрация красоты. Это исповедание веры в присутствии воскресшего Господа, который жив и продолжает ходить среди нас - подчеркнул понтифик.

По данным издания, он также сказал, что Бог "отождествляет себя с бедными, угнетенными, теми, кто одинок и покинут", и призвал испанских католиков подать пример.

В этом заключается задача Испании сегодня и в будущем: обеспечить, чтобы религиозность, которая формировала и определяла эту страну на протяжении веков, была не музеем прошлого, который стоит посетить, а школой веры, из которой можно извлекать уроки даже сегодня - заявил Папа Лев XIV.

Поездка Папы Льва XIV в Испанию продлится пять дней и включает встречи с представителями уязвимых групп населения, в частности мигрантами и бездомными.

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