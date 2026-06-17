Папа Римский отреагировал на удар рф по Киево-Печерской лавре

Папа Римский Лев XIV осудил удары рф по Киево-Печерской лавре, а также призвал просить Господа открыть пути диалога и сделать возможным справедливый и прочный мир, передает УНН.

Поступают тревожные новости о войне в Украине, которая продолжает расширяться. Есть много невинных жертв, погибли спасатели, а церкви и объекты культурного наследия разрушены огнем. Я солидарен со всеми, кто оплакивает своих близких, с ранеными и с теми, кто среди насилия продолжает мужественно служить жизни - написал Папа Римский в соцсети Х.

Он также призвал молиться, чтобы эта война закончилась.

Попросим Господа открыть пути диалога, погасить ненависть и сделать возможным справедливый и прочный мир – резюмировал Папа Римский.

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Напомним

Как сообщил Генпрокурор Кравченко, по факту удара рф по Киево-Печерской лавре начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, с начала полномасштабного вторжения рф в Украине повреждено или уничтожено почти 2 тысячи памятников культуры, более сотни из них - под эгидой ЮНЕСКО, уже есть более 240 уголовных производств и 15 подозреваемых.