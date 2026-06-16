Удар по Лавре разоблачил абсурдность заявлений рф о том, что она является защитницей христианства - Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас решительно осудила атаки россии на Украину, которые государство-агрессор совершило в течение ночи на 15 июня. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

По словам дипломата, удары рф по Украине "четко показали, что москва не имеет намерения прекращать эту войну".

Удары снова привели к гибели мирных жителей и повреждению исторического собора Киева, что является прямым нападением на 1000-летнее наследие Украины. Удар также разоблачил абсурдность заявлений россии о том, что она является защитницей христианства - сказала Каллас.

Она подчеркнула, что усиление давления также будет означать изоляцию россии на международном уровне.

Пока россия бомбит соборы, Европа не должна расстилать красную дорожку для российских деятелей культуры и спортсменов, поддерживающих войну кремля. Культура и спорт не должны быть инструментом для сокрытия агрессии - отметила глава европейской дипломатии.

Она добавила, что открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС является важной вехой, и членство Украины в Евросоюзе сделает Европу сильнее.

Напомним

В понедельник, 15 июня, Европейский Союз официально открыл первый этап переговоров о вступлении Украины, положив конец двухлетней задержке, вызванной венгерским вето.

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