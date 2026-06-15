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Мы начинаем работу над фундаментом нашей европейской жизни - Буданов

Киев • УНН

 • 912 просмотра

ЕС официально начал первый этап переговоров о вступлении Украины и Молдовы. Кирилл Буданов назвал это решение признанием стойкости европейского выбора Киева.

Мы начинаем работу над фундаментом нашей европейской жизни - Буданов

Решение об открытии первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС – это признание стойкости и необратимости европейского выбора Киева. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, информирует УНН.

Детали

По его словам, это, в частности, вопросы безопасности и создания европейского пространства безопасности.

Мы начинаем работу над фундаментом нашей европейской жизни. Это вопросы правосудия, свободы и фундаментальных прав. Каркас, который сделает нас частью единого сильного и защищенного европейского пространства

- отметил Буданов.

Он подчеркнул, что ЕС – это сильная экономика, а тесные экономические связи между участниками укрепляют взаимный интерес и единство Европы.

Мы доказали свою способность бороться за независимость. Теперь мы доказываем свою способность интегрироваться в пространство, где ценят свободу и человеческую жизнь. Нас ждут тяжелые и непростые переговоры. И на каждом этапе будет необходимо меняться к лучшему и в то же время – защищать национальные интересы. Мы должны пройти этот путь, чтобы стать еще сильнее и быть полноправными субъектами европейского сообщества. Ведь победа куется не только на поле боя, но и в системных решениях, которые меняют историю

- добавил руководитель ОП.

В понедельник, 15 июня, Европейский Союз официально открыл первый этап переговоров о вступлении Украины, положив конец двухлетней задержке, вызванной венгерским вето.

Напомним

Первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС: какие принципы и ценности он охватывает15.06.26, 21:40 • 2338 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Офис Президента Украины
Европейский Союз
Кирилл Буданов
Украина
Молдова
Киев