Зеленський очікує від Вашингтона нових санкцій проти росії
Київ • УНН
Зеленський заявив, що Україна розраховує на нові санкції США проти росії. За словами Президента, це питання не обговорювалося під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером.
Українська сторона розраховує, що праця покійного конгресмена Ліндсі Грема, великого друга України, буде позитивно відзначена з боку Вашингтона. Про це під час спілкування зі ЗМІ після зустрічі з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером сказав Президент Володимир Зеленський.
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За його словами, Україна розраховує на запровадження США нових санкцій проти росії.
Американська сторона сьогодні не піднімала це питання, ми з ними це не обговорювали. Але Сенат оцінив достатньо активно і позитивно цей пакет. Ми розраховуємо, що буде голосування
Він додав, що один зі співавторів законопроєкту сенатор Річард Блюменталь запевнив його, що санкційний пакет має всі шанси на те, щоб бути проголосованим.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський подякував американським представникам Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру та зазначив, що діалог продовжиться.
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