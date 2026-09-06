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Зеленский ожидает от Вашингтона новых санкций против России

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на новые санкции США против России. По словам президента, этот вопрос не обсуждался во время встречи с Уиткоффом и Кушнером.

Зеленский ожидает от Вашингтона новых санкций против России

Украинская сторона рассчитывает, что работа покойного конгрессмена Линдси Грэма, большого друга Украины, будет положительно отмечена со стороны Вашингтона. Об этом во время общения со СМИ после встречи с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером сказал Президент Владимир Зеленский.

Детали

По его словам, Украина рассчитывает на введение США новых санкций против россии.

Американская сторона сегодня не поднимала этот вопрос, мы с ними это не обсуждали. Но Сенат достаточно активно и позитивно оценил этот пакет. Мы рассчитываем, что состоится голосование

- отметил Зеленский.

Он добавил, что один из соавторов законопроекта сенатор Ричард Блюменталь заверил его, что санкционный пакет имеет все шансы на то, чтобы быть проголосованным.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и отметил, что диалог продолжится.

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Вадим Хлюдзинский

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