Зеленский ожидает от Вашингтона новых санкций против России

Украинская сторона рассчитывает, что работа покойного конгрессмена Линдси Грэма, большого друга Украины, будет положительно отмечена со стороны Вашингтона. Об этом во время общения со СМИ после встречи с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером сказал Президент Владимир Зеленский.

По его словам, Украина рассчитывает на введение США новых санкций против россии.

Американская сторона сегодня не поднимала этот вопрос, мы с ними это не обсуждали. Но Сенат достаточно активно и позитивно оценил этот пакет. Мы рассчитываем, что состоится голосование