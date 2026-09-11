Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит пакет санкций Грэма против россии — СМИ

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

На следующей неделе Палата представителей США начнёт рассмотрение масштабного законопроекта о санкциях против России, который поддерживал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощников законодателей, передаёт УНН.

Комитет Палаты представителей по регламенту назначил на вторую половину дня понедельника заседание для обсуждения этой инициативы, которая уже одобрена Сенатом.

Зеленский ожидает от Вашингтона новых санкций против России

Добавим

Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк оптимистично настроен относительно перспектив масштабного законопроекта о санкциях против России в Конгрессе США, несмотря на растущую неопределённость относительно того, когда Палата представителей рассмотрит его.

Палата представителей США колеблется с пакетом санкций Грэма в отношении россии — СМИ