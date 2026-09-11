Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит пакет санкций Грэма против россии — СМИ
Киев • УНН
Комитет Палаты представителей США назначил заседание по законопроекту о санкциях, одобренному Сенатом. Его поддерживал Линдси Грэм.
На следующей неделе Палата представителей США начнёт рассмотрение масштабного законопроекта о санкциях против России, который поддерживал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощников законодателей, передаёт УНН.
Комитет Палаты представителей по регламенту назначил на вторую половину дня понедельника заседание для обсуждения этой инициативы, которая уже одобрена Сенатом.
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Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк оптимистично настроен относительно перспектив масштабного законопроекта о санкциях против России в Конгрессе США, несмотря на растущую неопределённость относительно того, когда Палата представителей рассмотрит его.
Палата представителей США колеблется с пакетом санкций Грэма в отношении россии — СМИ31.08.26, 22:52 • 7477 просмотров