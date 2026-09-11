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Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит пакет санкций Грэма против россии — СМИ

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Комитет Палаты представителей США назначил заседание по законопроекту о санкциях, одобренному Сенатом. Его поддерживал Линдси Грэм.

Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит пакет санкций Грэма против россии — СМИ
REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

На следующей неделе Палата представителей США начнёт рассмотрение масштабного законопроекта о санкциях против России, который поддерживал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощников законодателей, передаёт УНН.

Комитет Палаты представителей по регламенту назначил на вторую половину дня понедельника заседание для обсуждения этой инициативы, которая уже одобрена Сенатом.

Зеленский ожидает от Вашингтона новых санкций против России06.09.26, 23:59 • 12224 просмотра

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Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк оптимистично настроен относительно перспектив масштабного законопроекта о санкциях против России в Конгрессе США, несмотря на растущую неопределённость относительно того, когда Палата представителей рассмотрит его.

Палата представителей США колеблется с пакетом санкций Грэма в отношении россии — СМИ31.08.26, 22:52 • 7477 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Сенат Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Reuters
Линдси Грэм
Украина