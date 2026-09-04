Україна "оптимістична" щодо нових санкцій США проти росії, але є перешкоди

Уповноважений Президента України з питань санкцій Владислав Власюк оптимістично налаштований щодо перспектив широкомасштабного законопроєкту про санкції проти росії в Конгресі США, попри зростаючу невизначеність щодо того, коли Палата представників розгляне його. Про це УНН пише з посиланням на RFE/RL.

Як просуваються санкції

Головний посадовець із питань санкцій України провів цей тиждень у Вашингтоні, зустрічаючись із законодавцями та співробітниками Конгресу на тлі сподівань на просування закону Ліндсі Грема про санкції проти росії та Ірану 2026 року.

Законодавство було ухвалено Сенатом 7 серпня переважною більшістю голосів (86-11), що відображає рідкісну двопартійну згоду. Законопроєкт надасть президенту США додаткові повноваження запроваджувати "штрафні" мита на країни, які продовжують купувати російське викопне паливо. Він також містить положення, спрямовані проти Ірану, який, за словами Власюка, тісно співпрацює з москвою у військово-промисловій сфері.

Але цей захід зіткнеться зі складнішим шляхом у Палаті представників, де деякі демократи висловили застереження щодо положень, які нададуть президенту США Дональду Трампу додаткові повноваження щодо запровадження мит.

Окрім того, 3 вересня лідери республіканців оголосили, що останні два тижні сесії Палати представників, перед проміжними виборами у листопаді, скасовані, що значно скоротить повноцінний законодавчий календар на вересень. Очікується, що члени Палати представників покинуть Вашингтон не пізніше 17 вересня і повернуться не раніше середини листопада. Палата представників знову збереться на ще один тиждень роботи після перерви в День праці наступного тижня.

Стиснутий календар посилив тиск на прихильників законодавства про санкції. Високопоставлені помічники республіканців повідомили, що законопроєкт залишається пріоритетом Республіканської партії, за умови, що демократи "розберуться". Помічники демократів у відповідь на запити висловили обережний оптимізм щодо цього заходу, підкресливши невизначеність щодо того, чи спікер Майк Джонсон винесе його на розгляд.

"Хороший шанс"

Власюк сказав, що під час свого візиту до Вашингтона він провів приблизно 20 зустрічей із законодавцями та співробітниками Конгресу, включаючи обговорення з членами обох партій.

Він сказав, що українська делегація зустріла широку підтримку посилення тиску на росію, і що жоден законодавець прямо не сказав йому, що вони будуть проти цього законодавства.

Усі погодилися, що необхідно посилити тиск на росію. Ніхто не сказав, що він точно не підтримає цей законопроєкт - сказав Власюк на брифінгу в посольстві України у Вашингтоні.

Він назвав Україну "досить оптимістичною" щодо рівня підтримки законодавства, зокрема серед демократів.

Одним із потенційно важливих шляхів може стати розгляд законопроєкту Палатою представників у порядку призупинення дії правил - прискорена процедура, яка зазвичай використовується для законопроєктів, які, як очікується, матимуть широку підтримку. Власюк заявив, що це один із реалістичних сценаріїв просування законопроєкту.

Я думаю, що є справді хороший шанс, що цей законопроєкт буде внесено на розгляд - зазначив Власюк.

Власюк раніше визначив тиждень після наступного як бажане вікно для голосування в Палаті представників для Києва. З огляду на стиснутий календар Палати представників, цей період може стати однією з останніх можливостей для голосування перед тим, як законодавці покинуть Вашингтон.

На запитання, чи все ще існує імпульс навколо законопроєкту, Власюк вказав на те, що охарактеризував як продовження двопартійної підтримки України.

"На Пагорбі є велика підтримка України", – сказав він, додавши, що Київ "дуже голосно" наголошує на терміновості ухвалення законопроєкту. "Водночас, ну, я маю на увазі, давайте почекаємо і побачимо", – сказав Власюк.

Позиція щодо положень про мита

Власюк захищав митні положення, стверджуючи, що вони можуть зробити санкції значно ефективнішими. "Це потужний інструмент, який дозволить посилити ефект санкцій", – сказав він.

Він стверджував, що мита та санкції можуть мати подібний економічний вплив, але відрізняються можливістю їх обійти.

"Санкції можна адаптувати, санкції можна обійти. Мита не можна адаптувати чи обійти", – сказав Власюк.

Він також відкинув побоювання щодо того, що країни можуть бути довільно мішенями законопроєкту, заявивши, що законодавство встановлює критерії на основі закупівель російського викопного палива.

Зокрема, він вказав на Китай та Індію, які, як пише видання, "Україна вважає центральними для подальшої здатності росії продавати свій експорт енергоносіїв".

Власюк сказав, що тиск може стати "величезним ударом" по здатності росії фінансувати свою війну проти України.

Україна також підтримує включення Ірану до законопроєкту, сказав він, посилаючись на тісну військову співпрацю Тегерана з москвою.

"Усі розуміють, наскільки тісна співпраця між військово-промисловим комплексом цих країн", – сказав Власюк. "Тому Іран цілком заслужено визнається таким", - додав він.

Для Києва, як зауважується, терміновість не лише законодавча.

Власюк попередив, що Україна зіткнеться з ще однією складною зимою після місяців російських ракетних атак та атак дронів. Він сказав, що 160 людей загинули внаслідок ракетних атак та атак дронів за останні місяці.

"Ми повинні посилити тиск на росію, щоб змусити її змінити свої плани, змусити її справді вести переговори", – сказав він.

Він стверджував, що ухвалення законопроєкту про санкції зараз матиме два наслідки: це може зрештою посилити економічний тиск на росію, водночас одразу ж надіславши політичний сигнал як Україні, так і російському уряду.

За його словами, у політиці санкцій є елемент інерції. Навіть після ухвалення законодавства впровадження заходів може зайняти кілька днів, а значний вплив на економіку росії може зайняти тижні.

"Але водночас сам факт ухвалення цього законопроєкту про санкції", сказав Власюк, надіслав би "сильний сигнал підтримки українському народу" та "дійсно сильний сигнал російському уряду".

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