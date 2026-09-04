Украина «оптимистично» настроена в отношении новых санкций США против России, но существуют препятствия

Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк оптимистично настроен относительно перспектив широкомасштабного законопроекта о санкциях против России в Конгрессе США, несмотря на растущую неопределенность относительно того, когда Палата представителей рассмотрит его. Об этом УНН пишет со ссылкой на RFE/RL.

Как продвигаются санкции

Главный украинский чиновник по вопросам санкций провел эту неделю в Вашингтоне, встречаясь с законодателями и сотрудниками Конгресса на фоне надежд на продвижение закона Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года.

Законодательство было принято Сенатом 7 августа подавляющим большинством голосов (86–11), что отражает редкое двухпартийное согласие. Законопроект предоставит президенту США дополнительные полномочия вводить «штрафные» пошлины против стран, которые продолжают покупать российское ископаемое топливо. Он также содержит положения, направленные против Ирана, который, по словам Власюка, тесно сотрудничает с Москвой в военно-промышленной сфере.

Но эта мера столкнется с более сложным путем в Палате представителей, где некоторые демократы выразили обеспокоенность положениями, которые предоставят президенту США Дональду Трампу дополнительные полномочия по введению пошлин.

Кроме того, 3 сентября лидеры республиканцев объявили, что последние две недели сессии Палаты представителей перед промежуточными выборами в ноябре отменены, что значительно сократит полноценный законодательный календарь на сентябрь. Ожидается, что члены Палаты представителей покинут Вашингтон не позднее 17 сентября и вернутся не ранее середины ноября. Палата представителей вновь соберется еще на одну рабочую неделю после перерыва на День труда на следующей неделе.

Сжатый календарь усилил давление на сторонников законодательства о санкциях. Высокопоставленные помощники республиканцев сообщили, что законопроект остается приоритетом Республиканской партии при условии, что демократы «разберутся». Помощники демократов в ответ на запросы выразили осторожный оптимизм относительно этой меры, подчеркнув неопределенность в вопросе о том, вынесет ли спикер Майк Джонсон ее на рассмотрение.

«Хороший шанс»

Власюк сказал, что во время своего визита в Вашингтон провел около 20 встреч с законодателями и сотрудниками Конгресса, включая обсуждения с членами обеих партий.

Он сказал, что украинская делегация встретила широкую поддержку усиления давления на Россию и что ни один законодатель прямо не сказал ему, что будет выступать против этого законодательства.

Все согласились, что необходимо усилить давление на Россию. Никто не сказал, что точно не поддержит этот законопроект — сказал Власюк на брифинге в посольстве Украины в Вашингтоне.

Он назвал Украину «достаточно оптимистичной» относительно уровня поддержки законодательства, в частности среди демократов.

Одним из потенциально важных путей может стать рассмотрение законопроекта Палатой представителей в порядке приостановления действия правил — ускоренная процедура, которая обычно используется для законопроектов, как ожидается, имеющих широкую поддержку. Власюк заявил, что это один из реалистичных сценариев продвижения законопроекта.

Я думаю, что есть действительно хороший шанс, что этот законопроект будет вынесен на рассмотрение — отметил Власюк.

Власюк ранее назвал неделю через одну после следующей желательным для Киева периодом для голосования в Палате представителей. С учетом сжатого календаря Палаты представителей этот период может стать одной из последних возможностей для голосования до того, как законодатели покинут Вашингтон.

На вопрос о том, сохраняется ли импульс вокруг законопроекта, Власюк указал на то, что охарактеризовал как продолжающуюся двухпартийную поддержку Украины.

«На Капитолийском холме есть большая поддержка Украины», — сказал он, добавив, что Киев «очень громко» подчеркивает срочность принятия законопроекта. «В то же время, ну, я имею в виду, давайте подождем и посмотрим», — сказал Власюк.

Позиция относительно положений о пошлинах

Власюк защищал положения о пошлинах, утверждая, что они могут сделать санкции значительно эффективнее. «Это мощный инструмент, который позволит усилить эффект санкций», — сказал он.

Он утверждал, что пошлины и санкции могут иметь схожее экономическое воздействие, но отличаются возможностью их обойти.

"Санкции можно адаптировать, санкции можно обойти. Пошлины нельзя адаптировать или обойти", — сказал Власюк.

Он также отверг опасения по поводу того, что страны могут произвольно стать мишенями законопроекта, заявив, что законодательство устанавливает критерии на основе закупок российского ископаемого топлива.

В частности, он указал на Китай и Индию, которые, как пишет издание, "Украина считает ключевыми для дальнейшей способности россии продавать свой экспорт энергоносителей".

Власюк сказал, что давление может стать "огромным ударом" по способности россии финансировать свою войну против Украины.

Украина также поддерживает включение Ирана в законопроект, сказал он, ссылаясь на тесное военное сотрудничество Тегерана с москвой.

"Все понимают, насколько тесно сотрудничество между военно-промышленными комплексами этих стран", — сказал Власюк. "Поэтому Иран вполне заслуженно признается таковым", — добавил он.

Для Киева, как отмечается, срочность носит не только законодательный характер.

Власюк предупредил, что Украина столкнется с еще одной сложной зимой после месяцев российских ракетных атак и атак дронов. Он сказал, что 160 человек погибли в результате ракетных атак и атак дронов за последние месяцы.

"Мы должны усилить давление на россию, чтобы заставить ее изменить свои планы, заставить ее действительно вести переговоры", — сказал он.

Он утверждал, что принятие законопроекта о санкциях сейчас будет иметь два последствия: это может в конечном итоге усилить экономическое давление на россию, одновременно немедленно послав политический сигнал как Украине, так и российскому правительству.

По его словам, в санкционной политике присутствует элемент инерции. Даже после принятия законодательства внедрение мер может занять несколько дней, а значительное влияние на экономику россии может проявиться через несколько недель.

"Но в то же время сам факт принятия этого законопроекта о санкциях", — сказал Власюк, послал бы "сильный сигнал поддержки украинскому народу" и "действительно сильный сигнал российскому правительству".

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