Франция поддержала снятие санкций ЕС с российского миллиардера и друга Путина Усманова

Франция поддержала исключение российского миллиардера Алишера Усманова из санкционного списка Евросоюза, присоединившись к соответствующему требованию Словакии. Такая позиция Парижа вызвала недовольство среди других стран блока и может осложнить продление санкций, сообщает The Moscow Times со ссылкой на Euronews, пишет УНН.

Детали

По словам 4 дипломатов ЕС, решение Франции стало «огромным разочарованием» для ряда государств-членов. Один из собеседников издания предположил, что позиция Парижа может быть связана прежде всего с экономическими причинами.

Словакия, помимо Усманова, требует снять санкции с российского миллиардера Михаила Фридмана. Франция поддержала исключение из списка только Усманова, который находится под ограничениями ЕС с 2022 года и считается близким к Кремлю бизнесменом.

ЕС должен договориться до 15 сентября

В настоящее время санкционный режим ЕС распространяется более чем на 3000 физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом и агрессией против Украины. Срок действия ограничений истекает 15 сентября.

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Для продления санкций необходима единогласная поддержка всех стран ЕС. Словакия на нескольких встречах послов выступала против продления ограничений без выполнения её требований в отношении Усманова и Фридмана.

Ожидается, что послы стран ЕС вновь обсудят этот вопрос 14 сентября. Представительство Франции заявило, что Париж в целом поддерживает продление санкций, однако отказалось комментировать ход переговоров по отдельным лицам.

Усманов находится под санкциями ЕС с 2022 года из-за связей с Кремлём и поддержки политики российских властей, которая угрожает территориальной целостности и суверенитету Украины.

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