Франция поддержала снятие санкций ЕС с российского миллиардера и друга Путина Усманова

$44.5551.76
ukenru
07:03 • 4734 просмотра
Россия атаковала ночью Киевскую область дронами: один человек погиб, среди пострадавших — ребенок
06:49 • 6526 просмотра
Силы беспилотных систем за 10 недель поразили 285 судов теневого флота рф — «Мадяр»Video
06:21 • 9074 просмотра
В Киеве военнослужащего, находившегося в СЗЧ, задержали за убийство товарища на детской площадкеVideo
06:18 • 10000 просмотра
ВСУ могли ликвидировать российский выступ под Лиманом и отбросить войска РФ — ISW
06:04 • 9386 просмотра
Дизельное топливо на АЗС Украины достигло 100 грн за литр, бензин также продолжает дорожать
05:50 • 8922 просмотра
В Одессе возросло число пострадавших после атаки РФ, среди 17 травмированных — 5-месячный ребенокVideo
05:45 • 7250 просмотра
Россия атаковала Запорожье: 2 человека погибли, ещё 4 пострадалиPhotoVideo
05:18 • 9880 просмотра
Во время встречи с путиным премьер-министр Индии вновь призвал завершить войну в Украине
05:12 • 8360 просмотра
Саудовская Аравия после атак остановила ключевой нефтепровод, который позволяет обходить заблокированный Ормузский пролив
11 сентября, 23:27 • 18403 просмотра
Атака на Запорожье: под завалами дома погиб человекVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3.3м/с
92%
749мм
Популярные новости
После победы АдН на региональных выборах в Германии еврейской лидерше угрожают убийством — СМИ11 сентября, 21:57 • 4572 просмотра
АЗС «Укрнафти» будут закрываться во время воздушной тревоги11 сентября, 22:55 • 6330 просмотра
Безопасность Украины — это безопасность ЕС и НАТО: Зеленский встретился с украинской общиной в ТоронтоVideo11 сентября, 23:58 • 9670 просмотра
В Кремле заявили о планах новой трёхсторонней встречи с Украиной и США04:17 • 10331 просмотра
Атака на Одессу: количество раненых возросло до 12Photo05:01 • 10383 просмотра
публикации
Что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая07:30 • 116 просмотра
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 43733 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 46574 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 66761 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 77419 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Леди Гага
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Одесса
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански06:45 • 2568 просмотра
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 29928 просмотра
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 43349 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 45191 просмотра
Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фотоPhoto10 сентября, 23:07 • 43465 просмотра
Актуальное
Отопление
Ракетный комплекс "Панцирь"
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)
Кх-59

Франция поддержала снятие санкций ЕС с российского миллиардера и друга Путина Усманова

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Париж присоединился к требованию Словакии исключить Усманова из санкционного списка ЕС. Это может осложнить продление ограничений после 15 сентября.

Франция поддержала снятие санкций ЕС с российского миллиардера и друга Путина Усманова

Франция поддержала исключение российского миллиардера Алишера Усманова из санкционного списка Евросоюза, присоединившись к соответствующему требованию Словакии. Такая позиция Парижа вызвала недовольство среди других стран блока и может осложнить продление санкций, сообщает The Moscow Times со ссылкой на Euronews, пишет УНН.

Детали

По словам 4 дипломатов ЕС, решение Франции стало «огромным разочарованием» для ряда государств-членов. Один из собеседников издания предположил, что позиция Парижа может быть связана прежде всего с экономическими причинами.

Словакия, помимо Усманова, требует снять санкции с российского миллиардера Михаила Фридмана. Франция поддержала исключение из списка только Усманова, который находится под ограничениями ЕС с 2022 года и считается близким к Кремлю бизнесменом.

ЕС должен договориться до 15 сентября

В настоящее время санкционный режим ЕС распространяется более чем на 3000 физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом и агрессией против Украины. Срок действия ограничений истекает 15 сентября.

"Нужно вводить сейчас" — Зеленский призвал США поддержать пакет санкций Грэма11.09.26, 21:22 • 5510 просмотров

Для продления санкций необходима единогласная поддержка всех стран ЕС. Словакия на нескольких встречах послов выступала против продления ограничений без выполнения её требований в отношении Усманова и Фридмана.

Ожидается, что послы стран ЕС вновь обсудят этот вопрос 14 сентября. Представительство Франции заявило, что Париж в целом поддерживает продление санкций, однако отказалось комментировать ход переговоров по отдельным лицам.

Усманов находится под санкциями ЕС с 2022 года из-за связей с Кремлём и поддержки политики российских властей, которая угрожает территориальной целостности и суверенитету Украины.

Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит пакет санкций Грэма против россии — СМИ11.09.26, 18:58 • 10333 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Европейский Союз
Франция
Словакия
Украина