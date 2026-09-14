ЕС не удалось согласовать продление санкций против рф за день до истечения срока их действия

Страны ЕС в понедельник не смогли продлить действие одной из санкционных схем блока против россии, сообщили Politico пять дипломатов ЕС. Трое из них отметили, что послы ЕС повторно соберутся позднее в понедельник для дальнейшего обсуждения, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, послам, встретившимся в Брюсселе, необходимо было достичь единогласного согласия в понедельник, поскольку режим, предусматривающий замораживание активов около 3 тысяч физических и юридических лиц, истекает во вторник.

Словакия требует, чтобы блок исключил из санкционного списка двух состоятельных российских бизнесменов - алишера усманова и михаила фридмана. Франция, как сообщается, пыталась найти компромисс, предложив исключить из списка только усманова.

Большинство других стран не желали рассматривать вопрос об исключении кого-либо из списка, пока россия запускает рекордное количество ракет по гражданским объектам в Украине. Один из дипломатов заявил, что "на фоне роста гибридных угроз и российских атак беспилотниками всего в 1 километре от польской границы трудно поверить, что Франция действительно этого добивается".

Другая часть дискуссии касается того, продлевать ли действие мер на шесть месяцев, как это было принято с 2014 года, или возобновить их на 12 месяцев. Считается, что Словакия не готова поддержать более длительный срок.

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