В окупованому Криму після атаки дронів масово зникла електрика

З ранку 4 листопада у окупованому Криму масові відключення електроенергії: графіки не діють. Про це повідомляє Крим. Реалії, передає УНН.

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Перебої та відключення електропостачання фіксуються у Феодосії, Коктебелі, а також у Чорноморському, Красногвардійському та Джанкойському районах.

У Севастополі через відключення електропостачання зупинилися тролейбуси, а рух автобусів обмежено через проблеми на газових заправках.

За даними російського міноборони, вночі півострів був атакований безпілотниками. У Сімферополі і Сімферопольському районі після увімкнення світла напруга становить лише 115 вольт.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в окупованому Криму через проблеми з енергопостачанням діють обмеження подачі електроенергії.