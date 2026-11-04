В окупованому Криму через блекаут запровадили обмеження електропостачання

В окупованому Криму через проблеми з енергопостачанням діють обмеження подачі електроенергії. Про це повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, пише УНН.

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"У зв’язку зі складною ситуацією запроваджено обмеження подачі електроенергії. Усі служби на своїх місцях, робота з відновлення електрики ведеться без зупинки", — заявив Аксьонов.

Раніше він повідомляв, що обмеження пов’язані з атакою на енергетичну інфраструктуру півострова. Згодом причиною назвав аварію за межами Криму.

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