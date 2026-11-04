В оккупированном Крыму из-за блэкаута ввели ограничения электроснабжения

В оккупированном Крыму из-за проблем с энергоснабжением действуют ограничения подачи электроэнергии. Об этом сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксёнов, пишет УНН.

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"В связи со сложной ситуацией введены ограничения подачи электроэнергии. Все службы находятся на своих местах, работа по восстановлению электроснабжения ведётся без остановки", — заявил Аксёнов.

Ранее он сообщал, что ограничения связаны с атакой на энергетическую инфраструктуру полуострова. Впоследствии причиной он назвал аварию за пределами Крыма.

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