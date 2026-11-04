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В оккупированном Крыму из-за блэкаута ввели ограничения электроснабжения

Киев • УНН

 • 804 просмотра

В оккупированном Крыму ввели ограничения электроснабжения из-за проблем в энергосистеме. Причинами называли атаку и аварию за пределами полуострова.

В оккупированном Крыму из-за блэкаута ввели ограничения электроснабжения

В оккупированном Крыму из-за проблем с энергоснабжением действуют ограничения подачи электроэнергии. Об этом сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксёнов, пишет УНН.

Подробности

"В связи со сложной ситуацией введены ограничения подачи электроэнергии. Все службы находятся на своих местах, работа по восстановлению электроснабжения ведётся без остановки", — заявил Аксёнов.

Ранее он сообщал, что ограничения связаны с атакой на энергетическую инфраструктуру полуострова. Впоследствии причиной он назвал аварию за пределами Крыма.

Силы обороны поразили два российских "Панциря" в оккупированном Крыму04.11.26, 13:46 • 2980 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Крым