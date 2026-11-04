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Силы обороны поразили два российских "Панциря" в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 900 просмотра

Украинские военнослужащие поразили два "Панциря", огневую группу и пункт управления БПЛА. Также уничтожены склады россиян в Луганской и Донецкой областях.

Силы обороны поразили два российских "Панциря" в оккупированном Крыму

Силы обороны Украины 3 и в ночь на 4 ноября поразили два российских зенитных комплекса «Панцирь» в оккупированном Крыму, огневую группу противника, пункт управления БПЛА в Запорожской области и склад материально-технических средств в Луганской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

На территории оккупированного Крыма поражены два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь» (ЗРПК «Панцирь-С2» и ЗРПК «Панцирь») и огневая группа противника.

Также под ударом — пункт управления БПЛА в районе Вла́довки на оккупированной части Запорожской области и склад материально-технических средств в районе Беловодска на ТОТ Луганщины.

«Панцири» прикрывают объекты рашистов в оккупированном Крыму и на юге рф от украинских дронов и ракет.

«Каждый поражённый комплекс ослабляет противовоздушную оборону противника», — отметили в Генштабе ВСУ

Также было подтверждено ранее заявленное уничтожение складского здания на складе ракетно-артиллерийского вооружения противника в районе Огородного Донецкой области.

рф запустила по Украине 310 дронов, четверть - реактивные: сколько уничтожили04.11.26, 08:14 • 4634 просмотра

Ольга Розгон

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