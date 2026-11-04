Сили оборони уразили два російські "Панцирі" в окупованому Криму

Сили оборони України 3 та в ніч на 4 листопада уразили два російські зенітні комплекси "Панцир" в окупованому Криму, вогневу групу противника, пункт управління БпЛА на Запоріжжі та склад матеріально-технічних засобів на Луганщині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

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На території окупованого Криму уражено два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир" (ЗРГК "Панцир-С2" та ЗРГК "Панцир") і вогневу групу противника.

Також під ударом - пункт управління БпЛА в районі Владівки на окупованій частині Запорізької області та склад матеріально-технічних засобів у районі Біловодська на ТОТ Луганщини.

"Панцирі" прикривають об'єкти рашистів в окупованому Криму та півдні рф від українських дронів і ракет.

"Кожен уражений комплекс послаблює протиповітряну оборону противника", - зазначили у Генштабі ЗСУ

Також було підтверджено попереднє знищення складської будівлі на складі ракетно-артилерійського озброєння противника в районі Огородного Донецької області.

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