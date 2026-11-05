В оккупированном Крыму после атаки дронов массово исчезло электричество

С утра 4 ноября в оккупированном Крыму массовые отключения электроэнергии: графики не действуют. Об этом сообщает Крым. Реалии, передает УНН.

Детали

Перебои и отключения электроснабжения зафиксированы в Феодосии, Коктебеле, а также в Черноморском, Красногвардейском и Джанкойском районах.

В Севастополе из-за отключения электроснабжения остановились троллейбусы, а движение автобусов ограничено из-за проблем на газовых заправках.

По данным российского минобороны, ночью полуостров был атакован беспилотниками. В Симферополе и Симферопольском районе после включения света напряжение составляет всего 115 вольт.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в оккупированном Крыму из-за проблем с энергоснабжением действуют ограничения подачи электроэнергии.