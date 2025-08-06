Спутниковые снимки показали последствия удара ВСУ по базе запуска "Шахедов" в приморско-ахтарске
Киев • УНН
Этот аэродром используется для запуска иранских дронов "Шахед" по Украине.
Новые спутниковые снимки зафиксировали масштабные следы пожаров на российском аэродроме в приморско-ахтарске после удара Вооруженных сил Украины 2 августа. Именно оттуда рф запускает иранские дроны-камикадзе "Шахед". Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода", пишет УНН.
Детали
Журналисты опубликовали спутниковый снимок, сделанный после украинского удара по военной базе в приморско-ахтарске краснодарского края. На фото четко видны следы масштабных возгораний, которые отличаются по цвету и форме от теней облаков.
Аэродром в приморско-ахтарске россия активно использует для запуска барражирующих боеприпасов "Шахед" по территории Украины.
Министерство обороны рф официально о последствиях удара не сообщало. Глава приморско-ахтарского района лишь подтвердил, что в ночь на 2 августа в регионе работали системы противовоздушной обороны.
Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил осуществление удара по этому аэродрому. Подробности о масштабах повреждений и потерях российской стороны пока не раскрываются.
Напомним
2 августа сообщалось, что после ночной атаки что-то сильно горит в районе военного аэродрома в приморско-ахтарске краснодарского края, который используется для запуска иранских ударных БПЛА "Shahed" по Украине.