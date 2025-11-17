Украина расширяет производство боеприпасов: 370 новых образцов, среди них 250 для дронов – Минобороны

$42.040.02
Эксклюзив
14:33 • 114 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 1586 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 7608 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 12218 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 14713 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35660 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 23864 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 18950 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21221 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16393 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ISW: США должны уметь перехватывать инициативу, если хотят побеждать в возможных будущих войнах17 ноября, 05:44 • 8304 просмотра
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены17 ноября, 07:16 • 10794 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 17661 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 16229 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность09:49 • 12668 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35684 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 73601 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 68121 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 124851 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 103189 просмотра
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Украина
Франция
Европа
Одесская область
Польша
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 2434 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 16415 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 17838 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 18393 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 37616 просмотра
Dassault Rafale
ЧатГПТ
9К720 Искандер
Financial Times

Украина расширяет производство боеприпасов: 370 новых образцов, среди них 250 для дронов – Минобороны

Киев • УНН

 • 718 просмотра

Украинский оборонно-промышленный комплекс представил 370 новых образцов боеприпасов, 250 из которых предназначены для беспилотных систем. Это стало возможным благодаря дерегуляции и привлечению 76 новых производителей к выполнению госконтрактов.

Украина расширяет производство боеприпасов: 370 новых образцов, среди них 250 для дронов – Минобороны

Украинский оборонно-промышленный комплекс выходит на новый уровень, демонстрируя прорыв в производстве боеприпасов – прежде всего для беспилотных систем, которые стали ключевым инструментом современной войны. В рамках экспериментального проекта Минобороны уже представлено 370 новых образцов боеприпасов, из которых 250 специально разработаны для БПЛА. Об этом сообщил Министр обороны Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

Оборонная отрасль Украины продолжает масштабное перевооружение, делая акцент на развитии производства боеприпасов, необходимых для фронта. В рамках экспериментальной программы Министерства обороны удалось вывести на рынок рекордное количество новых боеприпасов – преимущественно для ударных и разведывательных дронов, которые сейчас являются основой тактического преимущества украинских сил.

Украина запускает платформу Zbroya для производителей вооружения: там будет вся полезная информация18.08.25, 11:58 • 2894 просмотра

Изначально инициатива была направлена исключительно на обеспечение БПЛА, однако со временем ее масштаб значительно расширили – теперь программа охватывает все типы снарядов. Ключевым элементом реформы стала глубокая дерегуляция, позволившая снять требования, которые ранее сдерживали развитие оборонных производителей. Новые подходы открыли возможность для более быстрого запуска производства, создали условия для конкуренции и привлекли в отрасль десятки новых предприятий.

По результатам реализации экспериментального проекта к выполнению государственных контрактов уже присоединились 76 новых производителей. Возросла конкуренция, расширилась номенклатура продукции, увеличились возможности украинских оружейников.

– написал в Телеграм-канале Шмыгаль.

Привлечение новых производителей позволило ускорить разработку и поставку боеприпасов для украинского вооружения: кодифицировано 370 новых образцов боеприпасов, допущенных к эксплуатации в ВСУ, из которых 250 предназначены для беспилотных систем. 

Арсенал украинской армии в октябре пополнился более чем сотней новых образцов вооружения и техники – Минобороны10.11.25, 16:55 • 5764 просмотра

Степан Гафтко

Технологии
Техника
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Украина
Денис Шмыгаль