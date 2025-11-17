Украина расширяет производство боеприпасов: 370 новых образцов, среди них 250 для дронов – Минобороны

Украинский оборонно-промышленный комплекс выходит на новый уровень, демонстрируя прорыв в производстве боеприпасов – прежде всего для беспилотных систем, которые стали ключевым инструментом современной войны. В рамках экспериментального проекта Минобороны уже представлено 370 новых образцов боеприпасов, из которых 250 специально разработаны для БПЛА. Об этом сообщил Министр обороны Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Оборонная отрасль Украины продолжает масштабное перевооружение, делая акцент на развитии производства боеприпасов, необходимых для фронта. В рамках экспериментальной программы Министерства обороны удалось вывести на рынок рекордное количество новых боеприпасов – преимущественно для ударных и разведывательных дронов, которые сейчас являются основой тактического преимущества украинских сил.

Изначально инициатива была направлена исключительно на обеспечение БПЛА, однако со временем ее масштаб значительно расширили – теперь программа охватывает все типы снарядов. Ключевым элементом реформы стала глубокая дерегуляция, позволившая снять требования, которые ранее сдерживали развитие оборонных производителей. Новые подходы открыли возможность для более быстрого запуска производства, создали условия для конкуренции и привлекли в отрасль десятки новых предприятий.

По результатам реализации экспериментального проекта к выполнению государственных контрактов уже присоединились 76 новых производителей. Возросла конкуренция, расширилась номенклатура продукции, увеличились возможности украинских оружейников. – написал в Телеграм-канале Шмыгаль.

Привлечение новых производителей позволило ускорить разработку и поставку боеприпасов для украинского вооружения: кодифицировано 370 новых образцов боеприпасов, допущенных к эксплуатации в ВСУ, из которых 250 предназначены для беспилотных систем.

