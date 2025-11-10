Арсенал украинской армии в октябре пополнился более чем сотней новых образцов вооружения и техники – Минобороны
Министерство обороны Украины сообщило о допуске к эксплуатации более ста новых образцов вооружения и военной техники отечественного производства за последний месяц. Среди новинок – беспилотные авиационные комплексы, системы РЭБ, артиллерийские снаряды крупного калибра и другое.
Украина продолжает наращивать собственное военное производство – только за последний месяц к эксплуатации допущено более ста новых образцов вооружения и военной техники отечественного производства. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Подробности
Как сообщили в Министерстве обороны, количество новых образцов вооружения, принятых на вооружение, существенно возросло по сравнению с предыдущими двумя месяцами.
Среди новинок – беспилотные авиационные комплексы различного назначения, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), артиллерийские снаряды крупного калибра, а также технические решения, способные усилить ударные возможности украинской авиации.
В перечень октябрьских разработок также вошли оптические приборы, автомототехника, наземные роботизированные комплексы, тренажеры и специальные бронеавтомобили.
Украинские производители быстро реагируют на запросы фронта – и этот темп мы должны поддержать масштабированием производства и стабильными поставками
