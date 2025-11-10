Арсенал украинской армии в октябре пополнился более чем сотней новых образцов вооружения и техники – Минобороны

$41.980.11
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
13:10 • 30239 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12 • 26982 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 40987 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 78372 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 40480 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 44119 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 38699 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 30798 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 54504 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
россиянам нужны не территории, а уничтожение Украины как нации и государства - Зеленский10 ноября, 08:49
В большинстве областей графики отключений света до конца суток, потребление высокое - Укрэнерго10 ноября, 08:51
Галущенко и Гринчук могут потерять свои должности: в Раду внесли соответствующие заявление и постановление10 ноября, 09:27
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10:51
Масштабная коррупционная схема в энергетике: САП обнародовала новые детали расследования10:55
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto14:34
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto13:36
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове13:27
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
13:10
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto13:25
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10:51
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00
Арсенал украинской армии в октябре пополнился более чем сотней новых образцов вооружения и техники – Минобороны

Киев • УНН

 • 2468 просмотра

Министерство обороны Украины сообщило о допуске к эксплуатации более ста новых образцов вооружения и военной техники отечественного производства за последний месяц. Среди новинок – беспилотные авиационные комплексы, системы РЭБ, артиллерийские снаряды крупного калибра и другое.

Арсенал украинской армии в октябре пополнился более чем сотней новых образцов вооружения и техники – Минобороны

Украина продолжает наращивать собственное военное производство – только за последний месяц к эксплуатации допущено более ста новых образцов вооружения и военной техники отечественного производства. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Подробности

Как сообщили в Министерстве обороны, количество новых образцов вооружения, принятых на вооружение, существенно возросло по сравнению с предыдущими двумя месяцами.

Среди новинок – беспилотные авиационные комплексы различного назначения, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), артиллерийские снаряды крупного калибра, а также технические решения, способные усилить ударные возможности украинской авиации.

В октябре россия запустила по Украине около 5300 ударных дронов – Минобороны Британии08.11.25, 19:58 • 6538 просмотров

В перечень октябрьских разработок также вошли оптические приборы, автомототехника, наземные роботизированные комплексы, тренажеры и специальные бронеавтомобили.

Украинские производители быстро реагируют на запросы фронта – и этот темп мы должны поддержать масштабированием производства и стабильными поставками 

– подчеркнул заместитель Министра обороны Украины Юрий Мироненко.

Минобороны утвердило критерии для определения критически важных предприятий ОПК06.11.25, 17:25 • 3141 просмотр

Степан Гафтко

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Украина