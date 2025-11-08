В октябре россия запустила по Украине около 5300 ударных дронов – Минобороны Британии

В октябре 2025 года россия запустила около 5300 ударных дронов по целям на территории Украины. Это несколько меньше, чем 5500, запущенных Россией в сентябре 2025 года. Одной из причин могли стать погодные условия, пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Детали

В сентябре 2025 года россия запустила 5500 ударных дронов. Вполне вероятно, что частота запусков россии в октябре 2025 года несколько снизилась из-за ухудшения погодных условий. Периоды затишья, вызванные погодными условиями, часто сменялись пиками, во время которых за одну ночь запускалось около 400-650 ударных дронов.

Российские БПЛА являются серьезной проблемой для украинской ПВО, особенно в сочетании с баллистическими ракетами малой дальности, которые также запускаются в значительном количестве. В британском Минобороны заявили, что россия стремится перенасытить цели, включая военную промышленность и аэродромы, чтобы максимизировать повреждения и повысить живучесть главных ракет.

Темпы бомбардировок российской дальней авиации также замедлились в октябре 2025 года, что, вероятно, связано с погодными условиями и другими приоритетными задачами, в частности с завершением сезона учений и испытаний.

Хотя в октябре 2025 года было отмечено четыре ударных пакета дальней авиации, расход ракет был ограничен, и в основном использовались ненадежные баллистические ракеты воздушного базирования AS-24 KILLJOY (Х-47М2 "Кинжал") вместо их главной крылатой ракеты воздушного базирования AS-23 KODIAK (Х-101). Основной целью дальней авиации для России по меньшей мере с начала октября 2025 года были объекты энергетической инфраструктуры страны.

Дополнение

Ночью россия выпустила по Украине 458 беспилотников и 45 ракет, из которых 32 были баллистическими. Сбито или подавлено 406 дронов и 9 ракет, основные направления удара – Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина.

россия ночью атаковала энергетику в 5 областях Украины, есть обесточивания в восьми регионах, в ряде областей - аварийные отключения электроэнергии, в части - графики объемом до двух очередей, особо сложная ситуация - в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.