У жовтні росія запустила по Україні близько 5300 ударних дронів – Міноборони Британії

ukenru
17:24 • 4344 перегляди
Справа "Північних потоків": Лубінець звернувся до Мін'юсту Італії через порушення прав та голодування українця КузнєцоваPhoto
16:00 • 12213 перегляди
Завтра у більшості регіонів України заплановані відключення: скільки черг буде без світла
14:50 • 23133 перегляди
"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф
14:33 • 29536 перегляди
В’їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто
8 листопада, 08:59 • 51778 перегляди
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 92528 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 93167 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 131591 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 95307 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 75906 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У ЄС заговорили про 20-й пакет санкцій проти рф8 листопада, 10:27 • 3482 перегляди
У Покровську тривають вуличні бої, росіяни маскуються під цивільних - речник 7-го корпусу ДШВ8 листопада, 10:32 • 7424 перегляди
США не братимуть участі у саміті G20 у ПАР - Трамп8 листопада, 10:43 • 38268 перегляди
Виїзд за кордон та в'їзд неможливі: стався збій бази даних - Держприкордонслужба8 листопада, 11:44 • 40736 перегляди
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціонPhoto14:30 • 6832 перегляди
Публікації
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 92525 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 131589 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 95303 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 75903 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 50829 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Роберт Фіцо
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Полтавська область
Київська область
Харківська область
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціонPhoto14:30 • 6974 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 31284 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 93165 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 36963 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 45337 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Фільм

У жовтні росія запустила по Україні близько 5300 ударних дронів – Міноборони Британії

Київ • УНН

 • 836 перегляди

У жовтні 2025 року росія запустила 5300 ударних дронів по Україні, що менше, ніж 5500 у вересні 2025 року. Зниження кількості атак, ймовірно, пов'язане з погіршенням погодних умов, а також зі зменшенням темпів бомбардувань дальньої авіації.

У жовтні росія запустила по Україні близько 5300 ударних дронів – Міноборони Британії

У жовтні 2025 року росія запустила близько 5300 ударних дронів по цілях на території України. Це дещо менше, ніж 5500, запущених росією у вересні 2025 року. Однією з причин могли стати погодні умови, пише УНН з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Деталі

У вересні 2025 року росія запустила 5500 ударних дронів. Цілком імовірно, що частота запусків росії в жовтні 2025 року дещо знизилася через погіршення погодних умов. Періоди затишшя, викликані погодними умовами, часто змінювалися піками, під час яких за одну ніч запускалося близько 400-650 ударних дронів.

російські БпЛА є серйозною проблемою для української ППО, особливо в поєднанні з балістичними ракетами малої дальності, які також запускаються в значній кількості. В британському Міноборони заявили, що росія прагне перенаситити цілі, включаючи військову промисловість та аеродроми, щоб максимізувати пошкодження та підвищити живучість головних ракет.

Темпи бомбардувань російської дальньої авіації також сповільнилися у жовтні 2025 року, що, ймовірно, пов'язане з погодними умовами та іншими пріоритетними завданнями, зокрема із завершенням сезону навчань та випробувань.

Хоча у жовтні 2025 року було відзначено чотири ударні пакети дальньої авіації, витрата ракет була обмежена, і в основному використовувалися ненадійні балістичні ракети повітряного базування AS-24 KILLJOY (Х-47М2 "Кинджал") замість їх головної крилатої ракети повітряного базування AS-23 KODIAK (Х-101). Основною ціллю дальної авіації для росії щонайменше з початку жовтня 2025 року були об'єкти енергетичної інфраструктури країни.

Доповнення

Вночі росія випустила по Україні 458 безпілотників та 45 ракет, з яких 32 були балістичними. Збито або придушено 406 дронів та 9 ракет, основні напрямки удару – Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.

росія вночі атакувала енергетику у 5 областях України, є знеструмлення у восьми регіонах, у низці областей - аварійні відключення електроенергії, у частині - графіки обсягом до двох черг, особлива складна ситуація - у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Павло Зінченко

Війна в Україні
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Х-101
Сумська область
Київська область
Харківська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Х-47М2 «Кинджал»
Велика Британія
Україна