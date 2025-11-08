У жовтні росія запустила по Україні близько 5300 ударних дронів – Міноборони Британії
Київ • УНН
У жовтні 2025 року росія запустила 5300 ударних дронів по Україні, що менше, ніж 5500 у вересні 2025 року. Зниження кількості атак, ймовірно, пов'язане з погіршенням погодних умов, а також зі зменшенням темпів бомбардувань дальньої авіації.
У жовтні 2025 року росія запустила близько 5300 ударних дронів по цілях на території України. Це дещо менше, ніж 5500, запущених росією у вересні 2025 року. Однією з причин могли стати погодні умови, пише УНН з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.
Деталі
У вересні 2025 року росія запустила 5500 ударних дронів. Цілком імовірно, що частота запусків росії в жовтні 2025 року дещо знизилася через погіршення погодних умов. Періоди затишшя, викликані погодними умовами, часто змінювалися піками, під час яких за одну ніч запускалося близько 400-650 ударних дронів.
російські БпЛА є серйозною проблемою для української ППО, особливо в поєднанні з балістичними ракетами малої дальності, які також запускаються в значній кількості. В британському Міноборони заявили, що росія прагне перенаситити цілі, включаючи військову промисловість та аеродроми, щоб максимізувати пошкодження та підвищити живучість головних ракет.
Темпи бомбардувань російської дальньої авіації також сповільнилися у жовтні 2025 року, що, ймовірно, пов'язане з погодними умовами та іншими пріоритетними завданнями, зокрема із завершенням сезону навчань та випробувань.
Хоча у жовтні 2025 року було відзначено чотири ударні пакети дальньої авіації, витрата ракет була обмежена, і в основному використовувалися ненадійні балістичні ракети повітряного базування AS-24 KILLJOY (Х-47М2 "Кинджал") замість їх головної крилатої ракети повітряного базування AS-23 KODIAK (Х-101). Основною ціллю дальної авіації для росії щонайменше з початку жовтня 2025 року були об'єкти енергетичної інфраструктури країни.
Доповнення
Вночі росія випустила по Україні 458 безпілотників та 45 ракет, з яких 32 були балістичними. Збито або придушено 406 дронів та 9 ракет, основні напрямки удару – Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.
росія вночі атакувала енергетику у 5 областях України, є знеструмлення у восьми регіонах, у низці областей - аварійні відключення електроенергії, у частині - графіки обсягом до двох черг, особлива складна ситуація - у Харківській, Сумській та Полтавській областях.