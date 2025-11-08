У жовтні росія запустила по Україні близько 5300 ударних дронів – Міноборони Британії

У жовтні 2025 року росія запустила 5300 ударних дронів по Україні, що менше, ніж 5500 у вересні 2025 року. Зниження кількості атак, ймовірно, пов'язане з погіршенням погодних умов, а також зі зменшенням темпів бомбардувань дальньої авіації.