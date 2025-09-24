Сенатор Грэм назвал заявление Трампа о шансах Украины вернуть территории "переломным моментом"
Киев • УНН
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм охарактеризовал заявление президента США Дональда Трампа о возможности Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ как "переломный момент".
Об этом американский сенатор-республиканец Линдси Грэм написал в соцсети Х, передает УНН.
Заявление президента Трампа относительно войны в Украине, в котором он считает, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может изгнать Россию из своей страны, является переломным моментом
По словам Грэма, "это обязательство продолжать продавать высококачественное американское оружие НАТО на благо Украины чрезвычайно меняет военную ситуацию для России".
Также в сочетании с экономическим давлением на тех, кто покупает дешевую российскую нефть и газ, таких как Китай, Индия и Бразилия, оно является лучшей надеждой на то, чтобы почетно и справедливо прекратить кровопролитие.
"Президент Трамп прав, оценивая, что российская экономика находится в стрессе, и это только ухудшится, если мы сделаем покупку дешевой российской нефти и газа токсичной для тех, кто выберет этот путь. Время прекратить это кровопролитие. Молодец, господин президент", - резюмировал Грэм.
Напомним
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина может выиграть войну, а также вернуть все завоеванные территории.
