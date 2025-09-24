$41.380.13
Сенатор Грэм назвал заявление Трампа о шансах Украины вернуть территории "переломным моментом"

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм охарактеризовал заявление президента США Дональда Трампа о возможности Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ как "переломный момент".

Сенатор Грэм назвал заявление Трампа о шансах Украины вернуть территории "переломным моментом"

Заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа относительно войны в Украине, в котором он отметил, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может изгнать Россию из своей страны, является "переломным моментом". Об этом американский сенатор-республиканец Линдси Грэм написал в соцсети Х, передает УНН.

Заявление президента Трампа относительно войны в Украине, в котором он считает, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может изгнать Россию из своей страны, является переломным моментом

- говорится в сообщении.

По словам Грэма, "это обязательство продолжать продавать высококачественное американское оружие НАТО на благо Украины чрезвычайно меняет военную ситуацию для России".

Также в сочетании с экономическим давлением на тех, кто покупает дешевую российскую нефть и газ, таких как Китай, Индия и Бразилия, оно является лучшей надеждой на то, чтобы почетно и справедливо прекратить кровопролитие.

"Президент Трамп прав, оценивая, что российская экономика находится в стрессе, и это только ухудшится, если мы сделаем покупку дешевой российской нефти и газа токсичной для тех, кто выберет этот путь. Время прекратить это кровопролитие. Молодец, господин президент", - резюмировал Грэм.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина может выиграть войну, а также вернуть все завоеванные территории.

