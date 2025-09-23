$41.380.13
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
18:09 • 10077 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
17:44 • 10973 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 14083 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 32702 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 22956 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 53312 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 40650 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 38091 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 50834 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
"Очень хороший разговор": Зеленский обсудил с Трампом "несколько перспективных идей для приближения мира"

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Дональд Трамп владеет корректной информацией о ситуации на фронте. Обсуждение с Трампом открыло новые возможности для ускорения установления мира.

"Очень хороший разговор": Зеленский обсудил с Трампом "несколько перспективных идей для приближения мира"

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп располагает корректной информацией о ситуации на фронте, и разговор открыл новые возможности для обсуждения идей по скорейшему установлению мира. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с Трампом, передает УНН.

Я очень благодарен Трампу. Сейчас деталями поделиться не могу. Трамп располагает очень важной информацией о ситуации на фронте 

- сказал Зеленский, добавив, что очень важно, что президент США располагает корректной информацией о нынешней ситуации на поле боя.

Зеленский отметил, что обсудил с Трампом "несколько перспективных идей для приближения мира", и надеется, что они дадут быстрые результаты".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока рано говорить о гарантиях безопасности для Украины от США, но он это обсудит с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина