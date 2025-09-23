"Очень хороший разговор": Зеленский обсудил с Трампом "несколько перспективных идей для приближения мира"
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Дональд Трамп владеет корректной информацией о ситуации на фронте. Обсуждение с Трампом открыло новые возможности для ускорения установления мира.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп располагает корректной информацией о ситуации на фронте, и разговор открыл новые возможности для обсуждения идей по скорейшему установлению мира. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с Трампом, передает УНН.
Я очень благодарен Трампу. Сейчас деталями поделиться не могу. Трамп располагает очень важной информацией о ситуации на фронте
Зеленский отметил, что обсудил с Трампом "несколько перспективных идей для приближения мира", и надеется, что они дадут быстрые результаты".
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока рано говорить о гарантиях безопасности для Украины от США, но он это обсудит с Президентом Украины Владимиром Зеленским.