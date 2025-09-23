"Дуже хороша розмова": Зеленський обговорив з Трампом "декілька перспективних ідей для наближення миру"

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що американський лідер Дональд Трамп має коректну інформацію про ситуацію на фронті, і розмова відкрила нові можливості для обговорення ідей щодо швидшого встановлення миру. Про це він заявив на пресконференції після зустрічі із Трампом передає УНН.

Я дуже вдячний Траму. Нині деталями поділитися не можу. Трамп має дуже важливу інформацію щодо ситуації на фронті