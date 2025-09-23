"Дуже хороша розмова": Зеленський обговорив з Трампом "декілька перспективних ідей для наближення миру"

$41.380.13
48.730.31
ukenru
19:19 • 5410 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
18:09 • 10054 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
17:44 • 10952 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 14068 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 32681 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 22950 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 53299 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 40647 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38088 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 50833 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.7м/с
70%
753мм
Популярнi новини
Генштаб підтвердив ураження двох ЛВДС у рф і ворожих літаків у Криму23 вересня, 10:43 • 9754 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 13903 перегляди
Україна створить Космічні війська до кінця 2025 року - Кабмін23 вересня, 12:30 • 18441 перегляди
У Києві на Відрадному спалахнула масштабна пожежа: що відомоVideo23 вересня, 13:46 • 3542 перегляди
НАТО не збиватиме російські літаки: Рубіо озвучив умови18:48 • 6160 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 32680 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 27433 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 43591 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 45386 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 53298 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Китай
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 13948 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 77299 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 38780 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 53927 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 105607 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Google Play
YouTube
The Guardian
E-6 Mercury

"Дуже хороша розмова": Зеленський обговорив з Трампом "декілька перспективних ідей для наближення миру"

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Дональд Трамп володіє коректною інформацією про ситуацію на фронті. Обговорення з Трампом відкрило нові можливості для прискорення встановлення миру.

"Дуже хороша розмова": Зеленський обговорив з Трампом "декілька перспективних ідей для наближення миру"

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що американський лідер Дональд Трамп має коректну інформацію про ситуацію на фронті, і розмова відкрила нові можливості для обговорення ідей щодо швидшого встановлення миру. Про це він заявив на пресконференції після зустрічі із Трампом передає УНН.

Я дуже вдячний Траму. Нині деталями поділитися не можу. Трамп має дуже важливу інформацію щодо ситуації на фронті 

- сказав Зеленський, додавши, що дуже важливо, що президент США має коректну інформацію про нинішню ситуацію на полі бою.

Зеленський зазначив, що обговорив з Трампом "декілька перспективних ідей для наближення миру", і сподівається, що вони дадуть швидкі результати".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі зарано говорити про гарантії безпеки для України від США, але він це обговорить із Президентом України Володимиром Зеленським.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна