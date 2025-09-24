Німеччина закликає Європу посилити підтримку України після змін у заявах Трампа

Європа має "подорослішати" та посилити підтримку України після коментарів президента США Дональда Трампа на підтримку Києва у справі повернення всіх своїх територій з-під контролю росії, заявив у середу міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Вадефуль в ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk заявив, що Трамп усвідомив, що його власні зусилля не змогли переконати главу кремля володимира путіна припинити війну в Україні.

Висловлювання Трампа у Truth Social ознаменували собою різку та суттєву зміну риторики американського лідера, який буквально минулого місяця розстелив червону доріжку для путіна на Алясці, зазначає видання.

"Але не одразу було зрозуміло, чи підкріпить Трамп свої слова зміною політики США, що може зберегти на Європі тягар задоволення більшої кількості потреб України за допомогою зброї та фінансування, на тлі того, як роль Вашингтона зменшується", - ідеться у публікації.

Європейці неодноразово заявляли, що "нам справді потрібно подорослішати... Ми маємо стати більш суверенними", сказав Вадефуль.

"Саме тому нам потрібно подивитися, чого ми самі можемо досягти. Ми можемо досягти набагато більшого; не всі європейські держави виконали обіцянки Україні. Нам потрібно подивитися, які ще фінансові та військові можливості ми маємо", - вказав Вадефуль.

Коментарі Трампа були корисні як для України, так і для Європи, сказав Вадефуль, оскільки президент "справді має визнати, що його значні зусилля з путіним поки що були безуспішними". Однак він попередив, що Європі непросто активізуватиме зусилля щодо забезпечення безпеки.

Два чиновники, які побажали залишитися анонімними, також попередили, що Трамп, можливо, дає зрозуміти, що тепер Європа має допомогти Україні.

"Схоже, він прощається, чи не так? Але завтра все може змінитись. У будь-якому разі: карти для нас зрозумілі. Ми знаємо, що нам слід робити", - заявив один із західноєвропейських чиновників.

Високопоставлений східноєвропейський дипломат заявив, що коментарі Трампа щодо України були спрямовані на те, щоб позначити зміну позиції та показати, "що він починає усуватися, посилаючи сигнал про те, що це питання Європи".

