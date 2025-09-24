Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США

Після поїздки до Великої Британії та зустрічі із Президентом Володимиром Зеленським на полях ООН тон президента США Дональда Трампа щодо України став несподівано м’яким, він навіть допустив повернення країною всіх українських земель. Це стало приємною несподіванкою для українців, утім, із дієвими кроками президент США не поспішає, адже не має послідовного та чіткого плану щодо завершення війни між Україною та рф. Про це журналісту УНН розповів політолог Олег Лісний.

Якщо беремо український кейс, то це приємна несподіванка, оскільки напередодні, навіть за декілька годин, заяви того ж Рубіо десь насторожували безпосередньо мене. Наприклад, про те, що Україна змушена буде піти на підписання угоди, що санкцій не буде. Він пояснював, чому не вигідно Сполученим Штатам на нинішньому етапі вводити санкції стосовно рф. І це створювало неприємний фльор напередодні - сказав Лісний.

Рубіо пояснив, чому США не поспішають із жорсткими санкціями проти рф

Політолог пояснив, що це давало певні причини остерігатися того, як прийде розмова Зеленського із Трампом. Утім, "судячи із заяв обох президентів і, у першу чергу, Зеленського, цей діалог відбувся більш-менш конструктивно і навіть позитивно", каже експерт. Принаймні щодо тієї частини, яку довели до загалу, оскільки Зеленський неодноразово наголошував, що є певні напрацювання, про які він говорити не буде.

"Тобто зараз про це говорити не на часі, але він не сказав, що ці гарантії (безпеки – ред.) не будуть надаватися. Також дуже важливо, наскільки я зрозумів і з поста Трампа, і заяв, що Сполучені Штати будуть у тому чи іншому вигляді постачати нам озброєння через країни НАТО. Також із позитивних моментів, яких раніше не було, це те, що Трамп оцінював ситуацію на полі бою десь так, як вона є в реаліях", - наголосив політолог.

При цьому він нагадав, що до недавнього часу з цього приводу було багато розбіжностей. Імовірно через те, що команда Трампа "черпала цю інформацію скоріше з якихось російських джерел, або безпосередньо зі спілкування із путіним", вказав Лісний.

"Тут ми бачимо, що попрацювала гарно американська команда, яка показала достовірну інформацію. Я думаю, що в Сполучених Штатів інструментарій для отримання такої інформації колосальний. І дивно, що раніше ці матеріали, скоріше за все, не попадали на стіл Трампу, а тепер вони туди попали", - пояснює експерт ймовірну причину зміни риторики Трампа.

Британський вплив

Також я роблю обережне припущення, що отакий тон, я його десь прогнозував, є одним з результатів того, що Трамп відвідав Британію. Наскільки я розумію і наскільки показує історія, то в Британії дуже гарно розвинута "робота в тіні", те, що відбувається за лаштунками. І я думаю, що все-таки британці змогли теж попрацювати зі сприйняттям Трампа в сенсі того, "хто поганий, хто хороший", на кого треба тиснути, на кого не треба - припускає Лісний.

Politico: Трамп і Стармер - несподівана дружба, що змінює світову політику

Політолог пояснив, що зробив такий висновок, тому що незадовго до цієї поїздки американський лідер робив категоричні заяви щодо того, що Україні "доведеться" підписати угоду, що звучало "небезпечно для нас", наголосив Лісний.

Зараз же його риторика докорінно змінилася. Політолог також пов'язує це із гарною підготовкою української делегації, зокрема Зеленського, який знайшов, "спираючись на попередній досвід, ту форму спілкування, яка дозволяє продовжувати діалог з Трампом і не заходити в негативну площину".

"Такого, мабуть, "лагідного Трампа", або позитивно налаштованого до України, ми не чули дуже давно. І тут тільки цікавий момент, чому є дисонанс між заявами того ж Рубіо напередодні, так? І Трампа під час спілкування. Отут є така розбіжність. Можливо, це якийсь такий хід. За декілька годин до виступу Трампа Рубіо сказав, що той буде торпедувати ООН, казати, що це неефективний орган, так? Це сталося. А от оті заяви, які стосуються України, вони не сталися", - підкреслив політолог, наголошуючи, що цей момент здався йому дуже дивним.

Лісний припустив, що "щось відбулося" вже безпосередньо на полях ООН, що змінило можливий сценарій спілкування, і не виключив, що це могло стосуватися особистої розмови між президентами.

"Ця еволюція в заявах дуже позитивна, яка спостерігається останній тиждень, може трішки більше. Від того, коли Трамп визнав путіна агресором і росією агресоркою, і до сьогоднішнього дня іде по наростанню. І тут єдине, що дієва складова відстає від словесної", - наголосив експерт.

Він пояснив, що пост Трампа у Truth Social про те, що Україна здатна повернути всі свої території, потребує певного набору злагоджених дій у вигляді санкційного та політичного тиску з боку партнерів і зокрема зброї.

"Те, що ми можемо реалізувати на полі бою сьогодні, - це програма PURL, за якою нам постачається зброя. Це те, що є. Санкційний елемент Сполучених Штатів відсутній. Санкційний елемент США плюс Європа відсутній. Політичний тиск на путіна теж відсутній, хоча можемо розглядати як елемент цього тиску оці заяви", - підкреслив експерт

Трамп вперше допустив, що території можуть бути повернуті до кордонів 91-го року, і це збентежило принаймні експертне середовище. Facebook просто палає в гарному сенсі цього слова. Але, знову ж таки, на тлі цієї такої легкої ейфорії з'являється реалізм. Чи буде під цю заяву вся номенклатура зброї. І підтримка, якої не було до вчорашнього дня. Чи є рішучість у Трампа піти далі, ніж ті слова? Не впевнений. Чи це був технологічний крок, як елемент тиску на путіна? Скоріше за все. Тому це акт підтримки України. Моральний. І тиск на росію теж моральний - пояснив він.

Щодо дедлайнів для путіна

Щодо того, чому Трамп вчергове окреслив строк у місяць, через який він скаже, "як ставиться до путіна", експерт пояснив, що це теж своєрідна технологія, яку придумав собі Трамп. Зокрема для того, аби дати собі та своїй команді час. Адже, за словами Лісного, у США немає чіткої, послідовної та розгорнутої стратегії чи плану щодо завершення війни в Україні.

"Ці крайні дати є елементом відтермінування у площині нав'язаного очікування. Уже немає оцього емоційного зв'язку між датою й очікуваннями її. Є підрахунок. Це який вже там, умовно, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, який буде після нього, розумієте. Сенс… я б сказав, що відсутність реального плану, що робити з путіним", - каже експерт.

Він додав, що Трамп неодноразово переносив терміни своїх заяв саме з цієї причини.

"Я думаю, що не дуже сильно помилюся, якщо скажу, що плану немає. І от через це, і оці перенесення всяких оцих дат, адвокація путіна, ну давайте будемо реалістами, відбувається дуже часто: пояснення дій путіна не путіним, а європейцями, американцями. Вони це зробили, тому що так, тому що велика країна, тобто путіну не доводиться навіть пояснювати, навіщо він це робить", – пояснив експерт.

Він додав, що зокрема з цієї причини наразі "порядок денний здебільшого диктує російська федерація. І зараз вона нахабніє і починає навіть атакувати там, де не мала б атакувати", маючи на увазі перетин польського, румунського та естонського повітряних просторів.

НАТО не збиватиме російські літаки: Рубіо озвучив умови

"Це від того, що путін розуміє, що йому на коротку перспективу, окрім української армії, нічого не загрожує", - зазначив політолог.

Він також зауважив, що "спалахи активності" у Трампа все ж присутні, утім вони не носять послідовний, системний характер. Іншими словами, якщо якась стратегія спрацьовує – добре, якщо не спрацьовує – її не допрацьовують, а радше відкладають.

Гарантії безпеки

Що стосується плану стосовно гарантій безпеки, експерт припустив, що процес його складання скоріше за все йде, але далекий від завершення.

"Із того, що я почув, це знову ж суб'єктивна оцінка з інтерв'ю Зеленського, процес існує, так скажу, дуже коректно, але він точно не на завершальному етапі. Він десь дуже-дуже-дуже, якщо брати кейс Сполучених Штатів, дуже на початку. Але не безнадійний", - підсумував політолог.

Доповнення

Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський відзначив позитивну риторику президента США Дональда Трампа щодо повернення всіх українських територій та наголосив, що обидві країни прагнуть якнайшвидше завершити війну.