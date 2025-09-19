Politico: Трамп і Стармер - несподівана дружба, що змінює світову політику

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сьогодні виходять на світову арену як політичні протилежності, але і як особисті друзі - вони формують справжній зв'язок, який дає надію на прогрес у багатьох складних питаннях. Про це пише Politico, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що кілька чиновників Білого дому описали стосунки між двома лідерами, зобразивши "картину несподіваного дуету, де кожен пом'якшує погляди іншого".

Є люди, які кажуть, що Стармер більш ліберальний, президент Трамп - більш консервативний. Але водночас вони обидва розуміють, як працювати разом. І президент дуже відкритий до того, щоб вислухати погляди Стармера, незалежно від політичної ідеології - сказав виданню спеціальний представник президента США Стів Віткофф.

ЗМІ вказує, що неочікувано теплі відносини Стармера стали прикладом для європейських лідерів, які прагнуть зберегти прихильність Трампа та налагодити співпрацю в питанні України. Вони також сподіваються на зниження високих тарифів, що стали однією з характерних рис його адміністрації.

Інший представник Білого дому зазначив, що на початку другого президентського терміну Трампа одним із найбільших занепокоєнь було те, як світові лідери ладнатимуть із ним. При цьому Стармер був настільки політично іншим, що адміністрація не очікувала позитивних стосунків.

Але вони стали несподіваним дуетом - цитує видання співбесідника.

Автори додають, що історичний візит Трампа до Великої Британії свідчить про те, наскільки змінилися обставини. До того ж сам Стармер докладає особливих зусиль, щоб президент США "відчував себе почутим". Двоє інших чиновників Білого дому використали слово "дружба" для опису цих стосунків.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він обговорив з президентом США Дональдом Трампом, як вони можуть підтримувати Україну й збільшувати тиск на російського диктатора володимира путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду.

