Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Politico: Трамп и Стармер – неожиданная дружба, меняющая мировую политику

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, несмотря на политические разногласия, сформировали прочные личные отношения. Этот неожиданный дуэт дает надежду на прогресс в сложных вопросах, включая сотрудничество по Украине.

Politico: Трамп и Стармер – неожиданная дружба, меняющая мировую политику

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер сегодня выходят на мировую арену как политические противоположности, но и как личные друзья — они формируют настоящую связь, которая дает надежду на прогресс во многих сложных вопросах. Об этом пишет Politico, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что несколько чиновников Белого дома описали отношения между двумя лидерами, изобразив "картину неожиданного дуэта, где каждый смягчает взгляды другого".

Есть люди, которые говорят, что Стармер более либерален, президент Трамп — более консервативен. Но в то же время они оба понимают, как работать вместе. И президент очень открыт к тому, чтобы выслушать взгляды Стармера, независимо от политической идеологии

— сказал изданию специальный представитель президента США Стив Виткофф.

СМИ указывает, что неожиданно теплые отношения Стармера стали примером для европейских лидеров, стремящихся сохранить расположение Трампа и наладить сотрудничество в вопросе Украины. Они также надеются на снижение высоких тарифов, ставших одной из характерных черт его администрации.

Другой представитель Белого дома отметил, что в начале второго президентского срока Трампа одним из самых больших беспокойств было то, как мировые лидеры будут ладить с ним. При этом Стармер был настолько политически другим, что администрация не ожидала позитивных отношений.

Но они стали неожиданным дуэтом

— цитирует издание собеседника.

Авторы добавляют, что исторический визит Трампа в Великобританию свидетельствует о том, насколько изменились обстоятельства. К тому же сам Стармер прилагает особые усилия, чтобы президент США "чувствовал себя услышанным". Двое других чиновников Белого дома использовали слово "дружба" для описания этих отношений.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он обсудил с президентом США Дональдом Трампом, как они могут поддерживать Украину и увеличивать давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение.

