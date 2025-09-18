Стармер з Трампом обговорили, як можна збільшувати тиск на путіна
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент США Дональд Трамп обговорили посилення тиску на путіна для мирної угоди. Вони також обговорили нарощування оборони та підтримку України.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він обговорив з президентом США Дональдом Трампом, як вони можуть підтримувати Україну й збільшувати тиск на російського диктатора володимира путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду, передає УНН.
Сьогодні ми обговорювали, як ми можемо нарощувати нашу оборону, підтримувати Україну й збільшувати тиск на путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду, яка буде мати довгостроковий ефект. Пане президенте, ми будемо працювати та стояти разом за безпеку та за мир
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський висловлював сподівання, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зможе провести дуже конкретну дискусію з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом щодо гарантій безпеки США для України. Україна хоче мати документ, який підтримує Америка та всі європейські партнери.