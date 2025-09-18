Стармер з Трампом обговорили, як можна збільшувати тиск на путіна

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він обговорив з президентом США Дональдом Трампом, як вони можуть підтримувати Україну й збільшувати тиск на російського диктатора володимира путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду, передає УНН.

Сьогодні ми обговорювали, як ми можемо нарощувати нашу оборону, підтримувати Україну й збільшувати тиск на путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду, яка буде мати довгостроковий ефект. Пане президенте, ми будемо працювати та стояти разом за безпеку та за мир - заявив Стармер.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський висловлював сподівання, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зможе провести дуже конкретну дискусію з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом щодо гарантій безпеки США для України. Україна хоче мати документ, який підтримує Америка та всі європейські партнери.