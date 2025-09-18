Стармер с Трампом обсудили, как можно увеличивать давление на путина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он обсудил с президентом США Дональдом Трампом, как они могут поддерживать Украину и увеличивать давление на российского диктатора владимира путина, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение, передает УНН.

Сегодня мы обсуждали, как мы можем наращивать нашу оборону, поддерживать Украину и увеличивать давление на путина, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение, которое будет иметь долгосрочный эффект. Господин президент, мы будем работать и стоять вместе за безопасность и за мир - заявил Стармер.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер сможет провести очень конкретную дискуссию с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом относительно гарантий безопасности США для Украины. Украина хочет иметь документ, который поддерживает Америка и все европейские партнеры.