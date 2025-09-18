Трамп встретился с премьером Британии Стармером
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп прибыл на вертолете в Чекерс, загородный дом британского премьер-министра. Там он встретился с премьером Британии Киром Стармером.
Президент США Дональд Трамп только что прибыл на вертолете в Чекерс, где встретился с премьером Британии Киром Стармером. Об этом сообщает АР, пишет УНН.
Детали
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с супругой Викторией только что поприветствовали президента США Дональда Трампа у Чекерса — официальной загородной резиденции главы британского правительства.
Справка
Чекерс — это официальная загородная резиденция премьер-министров Великобритании.
Она расположена на территории площадью около 1 500 акров (примерно 600 гектаров) в графстве Бакингемшир, примерно в 58 километрах (36 милях) от Лондона — это около двух часов езды на автомобиле.
Премьер-министры уже десятилетиями встречаются там с главами других государств.
Напомним
Президент США Дональд Трамп с 16 по 18 сентября совершает второй государственный визит в Великобританию. Запланированы встречи с королем Карлом III, королевой Камиллой и премьером Киром Стармером.
Король Великобритании Карл III на банкете для президента США Дональда Трампа призвал поддержать Украину. Он подчеркнул объединение союзников против тирании в Европе.
Стармер: усилия Трампа как никогда приблизили нас к окончанию войны россии в Украине, следующим шагом должны быть переговоры с участием Зеленского16.08.25, 14:13 • 7950 просмотров