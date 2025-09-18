$41.190.02
Трамп встретился с премьером Британии Стармером

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Президент США Дональд Трамп прибыл на вертолете в Чекерс, загородный дом британского премьер-министра. Там он встретился с премьером Британии Киром Стармером.

Трамп встретился с премьером Британии Стармером

Президент США Дональд Трамп только что прибыл на вертолете в Чекерс, где встретился с премьером Британии Киром Стармером. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с супругой Викторией только что поприветствовали президента США Дональда Трампа у Чекерса — официальной загородной резиденции главы британского правительства.

Справка

Чекерс — это официальная загородная резиденция премьер-министров Великобритании.

Она расположена на территории площадью около 1 500 акров (примерно 600 гектаров) в графстве Бакингемшир, примерно в 58 километрах (36 милях) от Лондона — это около двух часов езды на автомобиле.

Премьер-министры уже десятилетиями встречаются там с главами других государств.

Напомним

Президент США Дональд Трамп с 16 по 18 сентября совершает второй государственный визит в Великобританию. Запланированы встречи с королем Карлом III, королевой Камиллой и премьером Киром Стармером.

Король Великобритании Карл III на банкете для президента США Дональда Трампа призвал поддержать Украину. Он подчеркнул объединение союзников против тирании в Европе.

Ольга Розгон

