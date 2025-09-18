$41.190.02
Ексклюзив
09:39 • 2292 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 2668 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 4954 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 13460 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 11769 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 36465 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 40962 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32211 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 31088 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 34347 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
Трамп зустрівся з прем'єром Британії Стармером

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Президент США Дональд Трамп прибув гелікоптером до Чекерса, заміського будинку британського прем'єр-міністра. Там він зустрівся з прем’єром Британії Кіром Стармером.

Трамп зустрівся з прем'єром Британії Стармером

Президент США Дональд Трамп щойно прибув гелікоптером до Чекерса, де зустрівся з прем’єром Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє АР, пише УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із дружиною Вікторією щойно привітали президента США Дональда Трампа біля Чекерса — офіційної заміської резиденції глави британського уряду.

Довідково

Чекерс - це офіційна заміська резиденція прем'єр-міністрів Великої Британії.

Вона розташована на території площею близько 1 500 акрів (приблизно 600 гектарів) у графстві Бакінгемшир, приблизно за 58 кілометрів (36 миль) від Лондона — це близько двох годин їзди на автомобілі.

Прем'єр-міністри вже десятиліттями зустрічаються там із главами інших держав.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп з 16 по 18 вересня здійснює другий державний візит до Великої Британії. Заплановані зустрічі з королем Чарльзом III, королевою Каміллою та прем'єром Кіром Стармером.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ на банкеті для президента США Дональда Трампа закликав підтримати Україну. Він наголосив на об'єднанні союзників проти тиранії в Європі.

Ольга Розгон

