Трамп зустрівся з прем'єром Британії Стармером
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп прибув гелікоптером до Чекерса, заміського будинку британського прем'єр-міністра. Там він зустрівся з прем’єром Британії Кіром Стармером.
Президент США Дональд Трамп щойно прибув гелікоптером до Чекерса, де зустрівся з прем’єром Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє АР, пише УНН.
Деталі
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із дружиною Вікторією щойно привітали президента США Дональда Трампа біля Чекерса — офіційної заміської резиденції глави британського уряду.
Довідково
Чекерс - це офіційна заміська резиденція прем'єр-міністрів Великої Британії.
Вона розташована на території площею близько 1 500 акрів (приблизно 600 гектарів) у графстві Бакінгемшир, приблизно за 58 кілометрів (36 миль) від Лондона — це близько двох годин їзди на автомобілі.
Прем'єр-міністри вже десятиліттями зустрічаються там із главами інших держав.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп з 16 по 18 вересня здійснює другий державний візит до Великої Британії. Заплановані зустрічі з королем Чарльзом III, королевою Каміллою та прем'єром Кіром Стармером.
Король Великої Британії Чарльз ІІІ на банкеті для президента США Дональда Трампа закликав підтримати Україну. Він наголосив на об'єднанні союзників проти тиранії в Європі.
Стармер: зусилля Трампа наблизили нас як ніколи до закінчення війни росії в Україні, наступним кроком мають бути переговори за участю Зеленського16.08.25, 14:13 • 7950 переглядiв